Francia encarcela por primera vez a un expresidente por corrupción

Caracas / Foto: Reuters .- El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresó este martes en la prisión parisina de La Santé para cumplir una condena de cinco años de cárcel por conspiración criminal en la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con dinero procedente de Libia. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia reciente del país: es el primer exmandatario francés en ser encarcelado.

Sarkozy, de 70 años, fue visto salir de su residencia en París acompañado de su esposa, la cantante y exmodelo Carla Bruni, quien lo despidió con un abrazo antes de que subiera al vehículo policial que lo trasladó hasta la prisión. A su paso, centenares de simpatizantes se congregaron para expresarle apoyo, ondeando banderas y pancartas con mensajes como “Ánimo, Nicolás, vuelve pronto” y “La verdadera Francia con Nicolás”.

Antes de ser recluido, el exmandatario publicó un mensaje en redes sociales afirmando que “un hombre inocente está siendo encerrado”.

Según informaron sus abogados, Sarkozy cumplirá la condena en régimen de aislamiento, separado del resto de los presos por motivos de seguridad. Tendrá derecho a una hora diaria de salida al patio y tres visitas semanales de sus familiares.

El exmandatario llevó consigo tres libros —entre ellos El conde de Montecristo, de Alexandre Dumas—, además de algunos suéteres y tapones para los oídos. “No se queja ni ha pedido trato especial. Es un momento muy difícil, pero se mantiene fuerte”, declaró su abogado Christophe Ingrain, quien calificó el fallo como “una grave injusticia”.

El equipo legal del expresidente presentó una solicitud inmediata de liberación, alegando que el encarcelamiento previo a la apelación es una medida “sin precedentes y desproporcionada”.

El Tribunal de París condenó a Sarkozy el pasado 25 de septiembre, al concluir que el entonces candidato presidencial utilizó su posición como ministro del Interior y aspirante al Elíseo para “preparar la corrupción al más alto nivel” y canalizar fondos libios del régimen de Muamar Gadafi hacia su campaña.

La corte ordenó que comenzara a cumplir su condena sin esperar la apelación, argumentando “la gravedad del daño causado al orden público”. Los jueces tienen hasta dos meses para decidir sobre su posible liberación bajo recurso.

Reacciones y apoyo político

El caso ha sacudido el panorama político francés. El presidente Emmanuel Macron, quien recibió recientemente a Sarkozy en el Palacio del Elíseo, afirmó que “la independencia de la justicia debe respetarse”, pero consideró “normal, en el plano humano”, ofrecer apoyo a uno de sus predecesores.

Mientras tanto, dirigentes conservadores y simpatizantes del exmandatario denunciaron lo que consideran una persecución judicial. “Es un día oscuro para Francia y para nuestras instituciones”, dijo su abogado Jean-Michel Darrois.

Sarkozy, retirado de la vida política activa desde hace varios años, sigue siendo una figura influyente dentro del ala conservadora francesa. En una entrevista publicada días antes de su detención, aseguró: “No tengo miedo de la prisión. Mantendré la cabeza en alto, incluso ante las puertas de La Santé. Lucharé hasta el final”.

