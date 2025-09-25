Francisco Rodríguez: "Citgo se va a perder de alguna u otra forma"

Caracas / Foto Portada: Francisco Rodríguez.- Hace exactamente una semana, el jueves 18 de septiembre, la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, confirmó la validez de los bonos 2020, emitidos por Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), lo que provocó la suspensión temporal de la subasta que se lleva a cabo por las acciones de la empresa Citgo Petroleum en la ciudad de Delaware, en Estados Unidos. El economista Francisco Rodríguez profundizó sobre el tema en entrevista con El Cooperante, reiteró que el extinto gobierno interino encabezado por el opositor Juan Guaidó contribuyó a la pérdida inminente de Citgo, el activo extranjero más valioso de Venezuela; al tiempo que, no escatimó en cuestionar la estrategia de la inoperativa instancia y aclaró que no todos los tenedores del Pdvsa 2020 van a cobrar.

Francisco Rodríguez es Catedrático de la Familia Rice de Práctica de Asuntos Internacionales y Públicos en la Escuela de Estudios Internacionales Josef Korbel de la Universidad de Denver. Fundador de Petróleo para Venezuela, una organización sin ánimo de lucro centrada en la búsqueda de soluciones a la crisis humanitaria de Venezuela. Obtuvo un máster y un doctorado en economía en la Universidad de Harvard y es licenciado en economía por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Ha impartido clases de economía y estudios latinoamericanos en la Universidad de Maryland en College Park, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y la Universidad de Wesleyan.

En contacto telefónico con este portal, expuso la diferencia entre el caso de los bonos Pdvsa 2020 y los casos que se están llevando a cabo en la subasta de Citgo en Delaware y advirtió:

"Los acreedores de este bono tienen la facultad legal para cobrarse el bono utilizando las acciones de Citgo holding. Como Pdvsa no ha pagado esa obligación y no se vislumbra un escenario en el que pueda ponerse al día, esa garantía se va a ejecutar y se va a perder, independientemente de lo que ocurriese con la otra subasta de Citgo, se perdería el monto de las acciones correspondientes a la suma necesaria para para pagar la obligación", precisó al referir a los tenedores de bonos. "Citgo se va a perder, de una u otra forma".

A su juicio, la pérdida de Citgo no era inevitable, pero culpó al interinato de haberse negado a negociar con los acreedores o haber llegado a un acuerdo de pago que, "era perfectamente viable".

Rodríguez precisó que el extinto interinato incurrió en el error de no preservar la autonomía de Citgo tal como se demostró en la Corte de Delaware: "Pdvsa seguía siendo conducida como un alter ego de la República durante el gobierno interino, tal como lo hizo Maduro".

Recalcó que los bonos Pdvsa 2020 fueron emitidos de forma legal, en base a las leyes venezolanas, y cuestionó que antes de la existencia del interinato "nadie" se preocupó por la legalidad de estos bonos.

"Creo que esto es como una reinvención de la historia que la gente del gobierno interino quiso hacer para cargar con un argumento politizado lo que fue una transacción que podría haber sido cuestionable en términos económicos, y fue cuestionada en términos económicos. Cuando la Asamblea Nacional aprueba una resolución en 2016, y este fue tal vez el punto más débil de la argumentación que trató de hacer Pdvsa ad hoc que es que la resolución que la Asamblea Nacional aprobó en 2016, y dicen que rechazan el uso de Citgo como colateral, no cuestiona la legalidad; rechazan que el gobierno lo haga, que están en desacuerdo con que el gobierno lo haga, pero nunca invocaron el artículo 150, ni dijeron que se requería una aprobación de la Asamblea Nacional".

El caso de los bonos 2020 emitidos por Pdvsa ha llegado a un punto clave, luego de que un juez de Manhattan, confirmó su validez. ¿En qué se traduce esto para Venezuela?

Lo primero es delinear la diferencia entre el caso de los Pdvsa 2020 y los casos que están llevando a cabo en la subasta de Citgo en Delaware. De hecho esos casos, para hablar con precisión, están llevando a la subasta de PDV Holding. Eso es importante, porque el PDV Holding es la compañía holding a través de la cual Pdvsa es dueña de Citgo Holding, que a su vez es otro holding a través de la cual es dueño de Citgo Petroleum.

Entonces, los Pdvsa 2020 están respaldados por garantías de acciones de Citgo Holding, mientras que el caso de Delaware es sobre las acciones de PDV Holding. Eso lo que quiere decir es que técnicamente la subasta de Citgo no es para pagar a los tenedores del Pdvsa 2020. El tema es que cuando ocurra la subasta de Delaware y se finalice la venta de PDV Holding para pagarles a los acreedores, el comprador de PDV Holding, en cierto sentido, asume la obligación con los tenedores del bono Pdvsa 2020. Digo en cierto sentido porque la obligación sigue siendo de Pdvsa; sin embargo, como no va a pagar y no está pagando los bonos, esa obligación se va a cobrar con la garantía de acciones de Citgo Holding que pertenecen a PDV Holding.

Esa es la relación entre los dos casos, que el comprador de PDV Holding en la subasta sabe que va a tener que pagar los bonos de Pdvsa 2020. Como este caso no se había definido legalmente y aún falta por definirse la etapa de las apelaciones, entonces hay un tema en las distintas ofertas que hay en Delaware sobre cómo se propone para pagarle a los tenedores del bono Pdvsa 2020.

¿En qué se traduce esto para Venezuela?

Se traduce en que los acreedores de este bono tienen la facultad legal para cobrarse el bono utilizando las acciones de Citgo holding. Como Pdvsa no ha pagado esa obligación y no se vislumbra un escenario en el que pueda ponerse al día, esa garantía se va a ejecutar y se va a perder, independientemente de lo que ocurriese con la otra subasta de Citgo, se perderían el monto de las acciones correspondientes a la suma necesaria para para pagar la obligación.

Por las subastas de Deleware, PDV Holding se va a perder, lo que nosotros llamamos Citgo. Sin duda se va a perder, de una u otra forma. Esta decisión en este momento, lo que determina es si unos acreedores van a poder cobrar y no otros esencialmente, esto lo que define es cuáles de esos acreedores van a ser pagados con la venta de Citgo. Los tenedores del Pdvsa 2020 van a ser pagados con la venta de Citgo y hay algunos acreedores que están en Delaware, para los cuales no va a haber suficiente dinero para pagarles.

¿Por qué fue paralizada la subasta de Citgo?

Por una razón esencialmente técnica. Las propuestas que habían hecho los acreedores ante la Corte de Delaware para comprar las acciones que estaban en subasta, esas propuestas manejaban el tema de los bonos Pdvsa 2020 de formas distintas porque cuando tú tienes una obligación que está sujeta a incertidumbre legal, debes evaluar esa incertidumbre y definir cómo es que le vas a pagar a los tenedores de ese bono.

Había una gama de opciones que iban desde el pago directo de un monto de los acreedores de Pdvsa 2020 que sería negociado directamente con ellos, hasta en el otro extremo la posibilidad de poner ciertos fondos en una cuenta escrow, que sería una cuenta que solo se cobraría en el caso en el que la corte confirmase el derecho de los acreedores de Pdvsa 2020, lo cual ya ha ocurrido, pero de todos modos tiene que ocurrir a nivel de corte de apelación y a nivel de Corte Suprema.

Cuando se da la decisión de la jueza Polk, la instrucción del juez es, vamos a temporalmente suspender la subasta para poder entender cuáles son las implicaciones de esto para las distintas ofertas y ver cuál de las ofertas es entonces mejor para los acreedores, el que esencialmente es lo que lo que está dirimiendo el juez ahora, con cuál de estas ofertas se van a cumplir las obligaciones de Venezuela y de Pdvsa con estos acreedores.

¿Están ganando ellos ante la falta de defensa por parte de la República y la oposición?

Yo he sostenido y sostengo que, de no ser por los errores cometidos por la oposición y muy en particular por el gobierno interino, Citgo se podría haber preservado.

Es importante entender que esta decisión, esta pérdida de Citgo no era inevitable de ninguna forma. Lo que pasó fue que el gobierno interino cuando asumió el control de la República, se negó a negociar con los acreedores, a un acuerdo de pago que habría sido perfectamente viable. Eso llevó a que se desencadenase un proceso tanto de enfrentamiento muy hostil con los acreedores, como a un proceso de aumento de demandas y litigios por parte de otros acreedores.

Ahí jugó un rol crucial el manejo inapropiado por parte del gobierno interino y sus representantes de los recursos de Pdvsa y de Citgo, y en particular el no preservar la autonomía operativa de Citgo y de Pdvsa frente a la República. Eso llevó a que los acreedores pudiesen argumentar exitosamente en la Corte de Delaware que Pdvsa seguía siendo conducida como un "alter ego" de la República durante el gobierno interino.

Como lo dictaminó el juez Stark en algunas decisiones previas, el gobierno interino había manejado a Pdvsa de una forma, utilizando las palabras del juez, en las que no había una diferencia material entre el manejo hecho por el gobierno interino y el manejo hecho por Maduro.

Este elemento es muy importante porque el juez y el juzgado determinaron el momento relevante para decidir si se podía hacer este argumento de alter ego. Cuando los acreedores usaron ese argumento del alter ego, se abrieron las puertas a toda una serie de demandas contra Pdvsa por acreedores de la República, pero esas demandas solo son posibles porque hicieron ese argumento de alter ego, porque fueron capaces de probar que Pdvsa no fue manejada con independencia de la República. Y el juez dictaminó que el momento para evaluar ese tema era el momento en que se estaban pidiendo las órdenes de embargo.

El juez dictaminó que Pdvsa no se manejó con autonomía durante el gobierno interino, y eso fue lo que abrió las puertas a que todas esas demandas crecieran muy significativamente y alcanzaran las cifras actuales.

Si uno se concentra en las demandas que no dependían de esa decisión de alter ego, o si se quiere imaginar qué es lo que habría pasado si la República con el gobierno interino o bajo la comisión del gobierno interino hubiese respetado la autonomía de Pdvsa y los acreedores no pudiesen el derecho al argumento de alter ego ante la corte. Entonces, estaríamos hablando de aproximadamente cuatro mil millones de dólares en obligaciones por las que Pdvsa tendría que responder. Y ahí sí habría sido posible lograr un acuerdo con los acreedores, para poder pagar estas obligaciones con los ingresos de Citgo a lo largo del tiempo.

Eso ya no se puede hacer porque las demandas crecieron exponencialmente, porque el gobierno interino utilizó los recursos de Pdvsa y de Citgo para sus propios fines y, por lo tanto, incurrió en la violación de autonomía, tal como dictaminó el juez de Delaware.

En conclusión sobre este punto, no es que no haya habido defensa legal, pero esas defensas han sido contrarrestadas por el mal manejo que hizo la oposición de las cuentas de Pdvsa y de Citgo.

Además, hay un tema muy crucial en la decisión de la juez Polk, que es que ella encontró contradicciones muy fuertes en las afirmaciones de los testigos expertos contratados por Pdvsa ad hoc, para hacer sus argumentos en este caso, algo muy llamativo, porque es que los testigos se contradicen. Se contradice la posición que los testigos presentaron ante la corte y las posiciones que estos testigos tenían en sus escritos académicos.

Esto es muy difícil de entender cómo esto puede ocurrir, porque cuando tú vas a un caso, tú contratas a un testigo, tú evalúas lo que han sido sus posiciones históricas, y se considera que sea bueno para argumentar el caso ante la Corte, pero también es bueno porque su trayectoria de investigación académica es consistente con los argumentos que yo quiero hacer.

Que la República y Pdvsa hayan contratado a testigos cuyas posiciones académicas eran inconsistentes con las posiciones que Pdvsa estaba tratando de argumentar ante la Corte, es verdaderamente inexplicable y creo que es algo por lo que te deseo y la representación del gobierno interino tiene que rendir algún tipo de explicación.

Estos bonos fueron emitidos por Pdvsa sin la aprobación de la AN electa en 2015, ¿Considera usted que estos bonos son legales?

La corte aquí establece un principio muy útil, que es que hay una diferencia muy importante entre lo que la ley dice y lo que uno quiere que la ley diga; o lo que uno piensa que la ley debe decir.

Este es un tema de constitucionalidad porque se trata de interpretar la restricción que el artículo 150 de la Constitución impone, cuando dice que los contratos de interés público nacionales con entidades extranjeras tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional.

Como todos los artículos de la Constitución, esto se puede interpretar de muchas formas. ¿Qué es un contrato relevante? ¿Esto significa que si el Ministerio de Infraestructura va a comprar tres computadoras por Amazon, eso requiere una aprobación de la Asamblea Nacional? ¿Si va a comprar tres bolígrafos, tiene que tener la aprobación de la AN? No está claro porque la Constitución no lo dice, la Constitución se expresa en las leyes.

Cuando tú preguntas que si algo es legal, estamos hablando de si es legal de acuerdo con las leyes que interpreta la Constitución. Y ahí entra la discusión entre qué es lo que las leyes dicen y qué es lo que uno quiere que digan o piensa que deben decir.

Específicamente para hablar sobre la validez de los bonos, hay que referir a Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que establece en un lenguaje muy claro que Pdvsa no está sujeta a la condición de solicitar aprobación de la Asamblea Nacional para la personas en crédito público. Lo establece para Pdvsa, lo establece para otras empresas del Estado, lo establece para el Banco Central.

Además, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en particular jurisprudencia donde hay una decisión muy importante, que es una decisión de una demanda que propusieron Andrés Velázquez y otros legisladores alrededor del 2004, donde el Tribunal Supremo de Justicia dice los contratos de interés público nacionales son contratos de interés público con el Ejecutivo Nacional, no con las empresas del Estado.

Uno puede tener muchas discusiones sobre si esas leyes interpretan correctamente a la Constitución o si el TSJ del 2004, interpretó correctamente a la Constitución, pero al final la sala constitucional del TSJ es el árbitro que decide cuál es la interpretación que se debe dar a la Constitución.

De acuerdo con esas leyes y esas jurisprudencias, esta operación era claramente ilegal. Lo que se podría estar haciendo es el argumento de que la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, en esa excepción que le da Pdvsa al requerimiento de solicitar la aprobación de la Asamblea Nacional para sus operaciones de crédito público, si esa ley es inconstitucional.

Pero fíjate que cuando se demanda la inconstitucionalidad de una ley, se demanda ante el Tribunal Supremo y este decide, pero aquí el Tribunal Supremo nunca decidió que esa ley es inconstitucional. Hay un principio básico en la interpretación de las leyes que es lo que se llama el principio de la legalidad. La sociedad se rige por las leyes que existen en un momento dado, mientras esas leyes sean válidas, y esas leyes son válidas hasta que una autoridad competente, tal como la Sala Constitucional del TSJ, no las declare inválidas.

Ese principio de legalidad básicamente indica que si la ley decía que Pdvsa no necesitaba requerir autorización, entonces esa condición no era necesaria.

Si esa ley posiblemente es inconstitucional, ese es un argumento jurídico, académico, que en todo caso es de un interés académico, hasta que se lleve a la Sala Constitucional y decidiese que la ley es inconstitucional; pero como eso nunca ha pasado, entonces la presunción de constitucionalidad de la ley se mantiene y por lo tanto, se mantienen las operaciones que se hicieron con base en esa ley.

Si hay un marco establecido, ¿Los tenedores de la deuda no sabían que esa emisión de bonos no fue aprobada por la AN?

Por supuesto que lo sabían, pero lo interpretaban de acuerdo con la ley existente en ese momento; cuando se emite un bono hay unas opiniones legales, o sea, no es que una compañía como Pdvsa puede simplemente emitir un bono ilegalmente. Eso no existe.

El bono está acompañado por opiniones legales de bufetes establecidos, que son las opiniones donde justamente muestran que la emisión se hace de acuerdo con todas las leyes relevantes. En cierto sentido, parte de la responsabilidad de Pdvsa es que cuando se está emitiendo el bono, debe incluir la opinión legal a los inversionistas.

La opinión que se emite en ese momento y que ha emitido un bufete reconocido, es que estos bonos andaban emitidos totalmente acorde con la ley venezolana porque no se requiere que Pdvsa solicite aprobación de la Asamblea Nacional. Los tenedores de bono vieron esta operación como una operación perfectamente legal.

Lo extraño de este caso es que Pdvsa ha emitido miles de obligaciones incluyendo bonos, préstamos, cuentas por pagar que no han requerido la aprobación de la AN. No estamos hablando de que Pdvsa estaba haciendo algo raro que nunca había hecho antes. Pdvsa siempre había hecho esto y nunca había solicitado la aprobación de la Asamblea Nacional.

El TSJ también ha vendido activos, porque parte de lo que argumentó el gobierno interino es que no lo habían hecho usando a Citgo como como garantía. Sí, pero habían vendido activos, refinerías porque , si tú necesitas para disponerte de un activo, necesitas aprobación de la Asamblea Nacional, entonces, Pdvsa necesitaría aprobación de la Asamblea Nacional para vender cada barril de petróleo que vende.

Las leyes venezolanas como eran tradicionalmente interpretadas, decían que esta era una operación legal, y esa es la razón por la que la operación se hizo.

Una de las cosas que es muy interesantes de toda esta discusión es que este tema sobre la legalidad del bono es un tema que viene a la discusión muchísimo después, en 2019 cuando el gobierno interino decide que va a rechazar el bono, pero en 2016, no había nadie preocupado sobre la legalidad del bono, y si ese hubiese sido el caso, los acreedores no lo habrían tomado.

Porque los titulares hubiesen dicho en la época que ese era un bono emitido ilegalmente, que no sería reconocido por la oposición porque no tenía la aprobación de la Asamblea Nacional; los acreedores no habrían adquirido ese bono, no se habría podido vender. Eso ha pasado con otros bonos, Por ejemplo, el bono venezolano 2026, que se emitió mucho más tarde por el gobierno de Maduro con algunas preguntas sobre su legalidad y que nunca le se lo pudieron vender a ningún acreedor.

Creo que esto es como una reinvención de la historia que la gente del gobierno interino quiso hacer para cargar con un argumento politizado lo que fue una transacción que podría haber sido cuestionable en términos económicos, y fue cuestionada en términos económicos. Cuando la Asamblea Nacional aprueba una resolución en 2016, y este fue tal vez el punto más débil de la argumentación que trató de hacer Pdvsa ad hoc que es que la resolución que la Asamblea Nacional aprobó en 2016, y dicen que rechazan el uso de Citgo como colateral, no cuestiona la legalidad; rechazan que el gobierno lo haga, que están en desacuerdo con que el gobierno lo haga, pero nunca invocaron el artículo 150, ni dijeron que se requería una aprobación de la Asamblea Nacional.

Pero años después, la oposición descubrió, entre comillas, que existía este problema y decidió argumentarlo ante la corte, pero el hecho de que no lo hayan dicho en ese momento, es algo que hacía que este argumento fuese muy débil desde un inicio.

Horacio Medina anunció que apelará la decisión, pero más allá de eso, qué puede hacerse para evitar la inminente subasta de Citgo?

Efectivamente en Estados Unidos hay derecho de apelación, esta es una decisión de la Corte Distrital, permite que se pueda frenar ante la Corte del Circuito y después ante la Corte Suprema, y sí hay algunos casos en los cuales las cortes superiores revierten la decisión.

Eso pasó con esta decisión, porque la primera vez que la juez falló en este tema hizo el fallo solamente sobre un argumento de ley estadounidense y lo que la Corte Distrital le dijo fue que tenía que considerar los temas de la ley venezolana, pero más allá de eso, aquí tienen que hacerse preguntas sobre cuáles son los costos legales de toda esta estrategia.

Porque apelar la decisión no es algo que carece de costo, y creo que sería importante que Horacio Medina dijese cuánto se ha gastado. Porque, de hecho, hay una decisión original de la Corte que se mantiene, que es que la República está asumiendo los costos legales de los acreedores, porque la República perdió este caso.

La República perdió y por lo tanto tiene que pagar los costos legales de a quienes obligaron a defenderse, una demanda que la corte ha considerado que no tenía fundamento.

Esto quiere decir que la República está asumiendo unos costos muy significativos y vuelvo al tema del pago de expertos que se contradijeron ante la corte. Hay como en otros temas lo que pido es transparencia por parte de las autoridades de Pdvsa ad hoc y que le expliquen a la opinión pública cuánto dinero piensan gastar en estas apelaciones y cómo se justifica el uso de estos recursos si al final no han servido para nada porque al final, se va a perder Citgo y en particular, cómo le pagan a testigos que terminan contradiciéndose ante la corte que es algo inexplicable.

¿Cuál es el papel del Grupo Elliot en este caso?

La corte no ha tomado una decisión final al respecto todavía, pero Elliot es la que, va adelante en esta carrera, por así decirlo. El Grupo Elliott es bastante conocido por su propensión a hacer inversiones de muy alto retorno, pero que llevan asociados a riesgos legales.

¿Cuántas de las acciones de Citgo fueron comprometidas como colaterales?

En el Bono Pdvsa 2020, recordando que son acciones de Citgo Holding y no de PDV Holding porque estas no fueron comprometidas como colateral. Por tanto, 50.1 % de las acciones de Citgo Holding fueron comprometidas como colateral de la emisión del bono Pdvsa 2020.

Otro 49,9 % de las acciones de Citgo Holding fueron comprometidas en su momento como colateral en préstamos de Rosneft, préstamos que ya fueron pagados.

Esa obligación ya se extinguió. Esto no necesariamente quiere decir que a los acreedores se les va a dar 50,1 % de las acciones o que esas acciones se van a vender, y se les va a dar todo el valor de esas acciones a los acreedores.

Lo que tiene que haber es una valoración de cuánto es necesario para pagar lo que se le debe a los acreedores. Cuando eso se valora, se venden las razones necesarias para pagarles, y en base a eso, se distingue la obligación.

Dependiendo de la valoración que se le dará, podría ser menos del 50,1 %, pero volvemos a lo que te decía al principio: Si se vende 50,1 %, se vende 30 %, o se vende 25 %, al final no es tan relevante porque supongamos que se venden 25 % para pagarle a los acreedores del PDVSA20. Entonces, el otro 75 % queda para pagarle a todos los otros acreedores de Delaware.

Justamente para evitar hacer ese proceso que se daría cuando la demanda efectivamente llega a su fin, que sería como repetir el proceso de Delaware con unas diferencias, pero a nivel de las acciones de Citgo Holding, lo que está ocurriendo es que el comprador de Pdv Holding, que se ha decidido por la Corte de Delaware, es el que ultimadamente les va a pagar a los acreedores del PDVSA20 y se va a considerar extinguida esa obligación después de que haya sido cancelada.