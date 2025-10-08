Vitrina
"Fue magistral": Florinda Meza elogia la actuación de Bad Bunny como Kiko en Saturday Night Live
La actriz aseguró que el puertorriqueño le imprimió "mucho cariño" a su actuación
Caracas/Foto: Cortesía.- La actriz Florinda Meza, viuda del gran Chespirito, elogió la actuación de Bad Bunny como Kiko durante el homenaje que el cantante y Saturday Night Live (SNL) le hicieron a El Chavo del 8.
Lea también: La comedia venezolana "Un Viaje de Película" se estrenará el 6 de noviembre
En su cuenta de Instagram, la popular Doña Florinda no tardó en opinar al respecto.
“Me preguntan mi opinión sobre el sketch del Chavo del Ocho en el programa Saturday Night Live. Por supuesto, me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota”, escribió.
En su escrito, Meza también aprovechó para recordar el impacto internacional de Chespirito. Mencionó que lo doblaron en idiomas como mandarín y japonés y hasta lo reconoció el creador de Los Simpson, Matt Groening.
“Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín. Incluso Matt Groening, creador de Los Simpsons, incluyó en su famosa serie animada un personaje inspirado en el Chapulín Colorado. Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio 'Bad Bunny'”, apostilló.
Por otro lado, también aprovechó para advertir sobre el mal uso de la inteligencia artificial y las cuentas falsas que se hacen pasar por ella.
“Y por último, les quiero decir que estamos en una época maravillosa. La inteligencia artificial sirve para cosas positivas, mi documental, '¡Atrévete A Vivir!', es una prueba clara de ello. Pero también se usa para estafar, mentir y suplantar la personalidad. No he publicado nada en mi cuenta de X desde el 4 de junio de este año. Nada. Cualquier post que se me adjudique en esta plataforma sobre este homenaje de Bad Bunny, es falso”, apuntó.
Para cerrar, le agregó un poco de humor y ternura al hablar de la actuación del profesor Jirafales en el homenaje.
“Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso… ¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo. Seguimos con esa ilusión por siempre. ¿Verdad, Tesoro?”, cerró.
