Vitrina
"Fue un error": Ivette Domínguez revela qué las "inseguridades" la llevaron a inyectarse biopolímeros
Durante una entrevista con Shirley Varnagy, la artista narró que todo ocurrió en el marco de las grabaciones de la telenovela 'Kaína'
Caracas/Foto: Archivo.- La actriz venezolana, Ivette Domínguez, reveló que las "inseguridades", debido a la presión estética que vivían las figuras públicas en las décadas de los 90 y 2000, la llevaron a inyectarse biopolímeros en su cara, lo cual reconoce que fue un "error".
Durante una entrevista con Shirley Varnagy, la artista narró que todo ocurrió en el marco de las grabaciones de la telenovela 'Kaína'.
"Creo que, un poco de inseguridades, también la televisión, te lleva a eso. Recuerdo que llegué a un centro estético y me dijeron para rellenarme los labios y yo dije que sí, sin mayor conocimiento. Yo quería cambiar y verme más bella y espectacular. Te iba arrastrando la televisión", describió Ivette Domínguez.
Con valentía, recordó una anécdota con César Miguel Rondón, quien le dijo que se había deformado la cara. "Ahí entendí el error que había cometido. Ya lo tenía dentro de mi cara y dije: 'bueno, ya tengo que manejar esto de la mejor manera'".
Actualmente, relató la actriz, tiene controlado ese retoque estético, gracias a la ayuda de una especialista. También envió un mensaje a quienes piensan en algún momento hacerse ese tipo de procedimientos.
"Cuando nacen las redes sociales, te preguntan: '¿qué te hiciste? ¿Qué te inyectaste?', no. Queda vivir con eso y decirle a la señora que te lo pregunta: 'bueno, señora, gracias a Dios usted está bien. No lo haga ni permita que nadie lo haga'", añadió.
Para finalizar, Domínguez restó importancia al pasado al enfatizar que, ante lo hecho, ya no se puede hacer más. "Y bueno, toca vivir con esto, porque no podemos hacer más nada", concluyó.
Los biopolímeros son sustancias sintéticas inyectables que se utilizaban comúnmente para aumentar el volumen de los labios y otras partes del cuerpo. A diferencia de otros rellenos, no son compatibles con el organismo, por lo que permanecen en el cuerpo de forma permanente.
