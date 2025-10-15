Fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en Caracas este 15Oct

Caracas/Foto: Redes sociales.- Las fuertes lluvias que desde tempranas horas de este 15 de octubre han caído en Caracas han causado estragos en distintos puntos de la ciudad, como deslizamientos de tierra, caída de árboles y zonas anegadas, además de reportes de personas fallecidas.

En su cuenta de Instagram, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Palacios, informó que en la parroquia Petare del municipio Sucre, un deslizamiento de tierra provocó que se obstaculizara el paso en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho.

Al sitio acudieron efectivos bomberiles para atender la situación, que no dejó heridos en la zona.

Por su parte, el comisionado jefe de la Policía de Chacao, Alberto Prato, comentó que algunos conductores y funcionarios pudieron remover algunas piedras y lograron habilitar el paso.

Prato además informó que las lluvias caídas en la capital habrían provocado la muerte de dos personas. "En el sector Puente de Piedra, parroquia Paracotos (Miranda), un muro se derrumbó y tapió unos vehículos. Lamentablemente, una persona fallecida y un lesionado", acuñó, sin dar más detalles al respecto.

Asimismo, señaló que pasada las 5:00 a. m. en El Valle, otra persona falleció tras ser arrastrada por una fuerte corriente de agua causada por las lluvias, quedando atrapada debajo de un vehículo.

Además, a tempranas horas, en la avenida Fuerzas Armadas, un árbol de gran tamaño aplastó la parte trasera de una camioneta, sin que dejase algún tipo de heridos.







