Funcionarios de hospitales en Gaza aseguran que Israel entregó los cuerpos de 30 palestinos

Caracas/Foto: AP.- Funcionarios de hospitales en Gaza dijeron que Israel entregó los cuerpos de 30 palestinos, un día después de que militantes palestinos en Gaza entregaron los restos de dos rehenes a Israel.

Funcionarios del Hospital Nasser en la ciudad sureña de Khan Younis confirmaron haber recibido los cuerpos, pero no dijeron de inmediato en qué estado se encontraban ni los identificaron.

El intercambio de restos palestinos por restos de rehenes es el último indicio de que el tenso acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas está avanzando, a pesar de los mortales ataques israelíes contra Gaza esta semana.

Antes de la liberación del viernes, Israel había devuelto los cuerpos de 195 palestinos a las autoridades de Gaza sin proporcionar detalles sobre sus identidades. No está claro si los cuerpos devueltos por Israel fueron asesinados en Israel durante el ataque del 7 de octubre, murieron bajo custodia israelí como detenidos o fueron recuperados de Gaza por tropas durante la guerra.

Los funcionarios de salud en Gaza han tenido problemas para identificar los cuerpos sin acceso a kits de ADN.

En Israel, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el jueves por la noche que se había confirmado que los restos devueltos por militantes palestinos eran los de Sahar Baruch y Amiram Cooper, ambos tomados como rehenes durante el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamas que desencadenó la guerra.

Hamas ha devuelto los restos de 17 rehenes desde el inicio del alto el fuego, con otros 11 aún en Gaza y listos para ser entregados bajo los términos del acuerdo.

Baruch se estaba preparando para obtener un título en ingeniería eléctrica cuando fue tomado como rehén del kibutz Be'eri. Su hermano, Idan, murió en el ataque. Tres meses después del cautiverio de Sahar, el ejército israelí dijo que fue asesinado durante un intento de misión de rescate. Tenía 25 años.

Cooper fue economista y uno de los fundadores del kibutz Nir Oz. Fue capturado junto con su esposa, Nurit, quien fue liberada después de 17 días. En junio de 2024, funcionarios israelíes confirmaron que había sido asesinado en Gaza. Tenía 84 años.

Expira el plazo para la retirada de Hamas de la zona controlada por Israel, dice funcionario estadounidense

Un alto funcionario estadounidense dijo que en mensajes transmitidos a Hamas por Egipto y Qatar el miércoles, se le dijo al grupo que sus combatientes restantes en la zona amarilla tenían 24 horas para irse o enfrentar ataques israelíes. Ese plazo expiró el jueves, después de lo cual el funcionario dijo que "Israel hará cumplir el alto el fuego y atacará objetivos de Hamas detrás de la línea amarilla".

El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones diplomáticas privadas.

El alto el fuego, que comenzó el 10 de octubre, tiene como objetivo poner fin a una guerra que es, con mucho, la más mortífera y destructiva de las que se hayan librado entre Israel y Hamas.

La guerra fue desencadenada por el ataque de octubre de 2023 contra Israel por parte de militantes liderados por Hamas, que mataron a unas 1.200 personas y tomaron como rehenes a otras 251.

En los dos años transcurridos desde entonces, la ofensiva militar de Israel ha matado a más de 68.600 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamas y cuenta con profesionales médicos, mantiene registros detallados considerados generalmente confiables por expertos independientes. Israel, al que algunos críticos internacionales han acusado de cometer genocidio en Gaza, ha cuestionado las cifras sin proporcionar una cifra contradictoria.

