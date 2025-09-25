Funvisis confirma sismo de magnitud 5.3 en Bachaquero, Zulia, esta madrugada

Caracas/Foto: Archivo.- La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó esta madrugada un sismo de magnitud 5.3 en la escala de Richter en la localidad de Bachaquero, estado Zulia. El movimiento telúrico se sintió en varios estados del país.

A lo largo de la madrugada de este 25 de septiembre de 2025, Funvisis registró una serie de movimientos telúricos en el estado Zulia.

El sismo de mayor magnitud fue de 5.3, registrado a las 02:55 a.m., con epicentro a 35 km al sureste de Bachaquero. A las 02:42 a.m., se sintió un sismo de magnitud 4.1 a 31 km al sureste de la misma localidad.

Adicionalmente, se informan varios sismos de menor magnitud:

A las 07:47 a.m., sismo de magnitud 3.7 a 25 km al sureste de Bachaquero.

A las 00:33 a.m., movimiento de magnitud 3.6 a 51 km al este de Bachaquero.

A las 00:29 a.m., nuevo sismo de magnitud 3.7 a 33 km al este de Bachaquero.

A las 00:24 a.m., otro de magnitud 3.9 a 29 km al sureste de Bachaquero.

En un reporte publicado en su página web, el organismo reportó una intensa actividad sísmica en el occidente del país en las últimas 24 horas, con una serie de sismos de diversas magnitudes en los estados de Zulia, Lara, Barinas y Trujillo.

El movimiento telúrico de mayor magnitud, de 6.0, se registró el 24 de septiembre a las 23:51 horas, con epicentro a 45 km al este de Bachaquero, en el estado Zulia, a una profundidad de 16.4 km. Este evento fue precedido y seguido por una serie de temblores menores en la misma región.

Gobierno activo el sistema de protección y gestión de riesgo

El Gobierno anunció esta madrugada el despliegue del sistema de protección y gestión de riesgo de Protección Civil, a los organismos de seguridad ciudadana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“En efecto, en las últimas siete horas han ocurrido sismos de fuerte y moderada intensidad. Según reportes del organismo Funvisis, está activa una falla tectónica de occidente. (...) En total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos”, reportó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien destacó que los gobernadores y alcaldes deben hacer seguimiento a las implicaciones que el “enjambre sísmico” puede generar en la población.







