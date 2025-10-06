Funvisis registró cinco sismos de baja magnitud durante la madrugada de este 6Oct

Caracas/Foto: Archivo.- La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó cinco movimientos telúricos de baja magnitud en diversas regiones del país durante las primeras horas de la madrugada de este lunes 6 de octubre.

Lea también: Justicia argentina ratifica proceso legal contra Alberto Fernández por violencia de género

De acuerdo con los reportes publicados en las redes sociales por la fundación, todos los sismos registrados superaron la magnitud 2.9 (Mw).

El evento de mayor intensidad se registró a las 04:18 a.m., con una magnitud de 3.6 (Mw) y una profundidad de 29.5 kilómetros. El epicentro de este sismo se localizó a 20 kilómetros al sur de Yaguaraparo, estado Sucre.

Solo tres minutos antes, a las 04:15 a.m., se registró otro sismo significativo con una magnitud de 3.5 (Mw), a 25 kilómetros al suroeste de Carora, estado Lara, con una profundidad de 35.3 kilómetros.

El resto de los eventos registrados por Funvisis son: 00:44 a.m., un sismo de magnitud 3.4 (Mw), a 12 kilómetros al oeste de El Nula, con una profundidad de 22.3 kilómetros.

Advertisement

Asimismo, a la 01:03 a.m., sismo de magnitud 2.9 (Mw), a 38 kilómetros al norte de Isnotú, estado Trujillo, con una profundidad de 29.5 kilómetros. Para las 03:33 a.m. se registró otro movimiento de magnitud 3.1 (Mw), a 58 kilómetros al este de Bachaquero, estado Zulia, con una profundidad de 35.2 kilómetros.

Desde el pasado 25 de septiembre, el país ha registrado un aumento en la actividad sísmica, especialmente en los estados Zulia, Lara y Sucre.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó el 26 de septiembre la activación de un “enjambre sísmico” que provocó 10 sismos y 21 réplicas de magnitudes entre 4.0 y 6.3.

Ante esto, el Gobierno puso en marcha el Simulacro Nacional de Protección Civil, un ejercicio para "preparar a la población ante catástrofes naturales y posibles conflictos armados".