FVF anuncia convocatoria de la Vinotinto para la fecha FIFA: Fariñez, Soteldo, Romo y Rondón no están en la lista

Caracas / Foto: Archivo.- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) presentó este martes la lista oficial de convocados para la próxima fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice, bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo.

El anuncio trae novedades importantes, con ausencias notables respecto al grupo habitual de la Vinotinto. Entre las ausencias resaltan Wuilker Fariñez, Rafael Romo, Salomón Rondón, Josef Martínez, Jefferson Savarino, Tomás Rincón, José “Brujo” Martínez y Yeferson Soteldo.

Entre los convocados están José Contreras, Javier Otero, Joel Graterol y Cristopher Varela en el arco. La zaga se renueva con nombres como Ángel Ozuaje, Yiandro Raap, Alessandro Milani, René Rivas y Luis Balbo.

Siguen como pilares Nahuel Ferraresi, Carlos Viva y Jon Aramburu.

Además, en el mediocampo estarán Cristian Cásseres Jr., Daniel Pereira, Telasco Segovia y Matías Lacava. Se suman sorpresas como Bryant Ortega, Carlos Faya y Kervin Andrade.

La ofensiva estará liderada por Kevin Kelsy acompañado de Jesús Ramírez, Jovanny Bolívar y Alejandro Marqués (Estoril Praia, Portugal).

La FVF informó que varios jugadores no pudieron ser convocados por falta de visado: Frankarlos Benítez (Caracas FC), Miguel Silva (UCV FC), Marcos Maitán (Monagas SC), Adrián Palacios (Genk, Bélgica), entre otros.

A esto se suma que David Martínez no asistirá por compromisos de club y que Yangel Herrera sigue en proceso de recuperación.

La convocatoria llega luego de que se designara a Oswaldo Vizcarrondo como director técnico interino, quien estará acompañado por Fernando Aristeguieta y Mario Rondón como asistentes.

Este cambio se produce tras el cese de funciones del argentino Fernando "Bocha" Batista y todo su cuerpo técnico el pasado 10 de septiembre, después de que la Vinotinto no lograra la clasificación al Mundial 2026.