Gabriela Molina, la modelo mexicana sin extremidades que aspira participar en el Miss México

Presentación de candidatas @missveracruzorg Muchas gracias a todos sobretodo a mi familia que pudo acompañarme y a los que a pesar de la distancia y estando en sus hogares me han mostrado siempre su apoyo ❤ El dia de ayer fue todo un éxito, vamos con todo a la semifinal y por esa corona azul e inclusiva 👑💙♿ Miss Nanchital 💙