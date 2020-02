Caracas/ Foto: @Vladimirala1_gv. Autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ofrecieron este lunes su punto de vista con respecto a los próximos comicios electorales que están previstos en esa casa de estudios y la intención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de intervenir para designar unas nuevas autoridades que le convengan al régimen a través de la sentencia 324.

“Jamás hemos estado de acuerdo con la sentencia. Lo que yo pienso es que independientemente de que es ilegal, las elecciones se deben realizar. El punto es que el TSJ no puede obligar a una institución a hacer unas elecciones como ellos la quieren. Decir que no queremos elecciones, es falso. Queremos elecciones justas y transparentes, donde la comunidad internacional participe. No tengo ningún temor a la decisión. Sería garrafal que el 27 se diga que quedan vacantes los cargos“, comentó la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, en el programa “Vladimir a la 1” que se transmite a través de Globovisión.











Arocha destacó que pese a las dificultades, la UCV continúa siendo la universidad de más categoría en el país por séptimo año consecutivo y una de las más importantes de la región, según el ránking anual que publica el portal webometrics.

“Queremos elecciones en todas partes, tiene que haber recambio en autoridades rectorales, pero no queremos ver rectores designados a dedo, queremos que sean electos por miembros de la UCV. No ha habido ninguna modificación en los requisitos para el cargo. La UCV ha trabajado mucho en el plan estratégico al consejo universitario”, añadió.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro ratificó el pasado 29 de noviembre la sentencia 0324 que ordenó realizar elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela en un plazo no mayor a seis meses. Desde que se publicó el fallo, el 27 de agosto, ya han transcurrido cinco meses.











Las autoridades universitarias interpusieron un recurso de oposición a la medida cautelar y pidieron una solicitud de aclaratoria con respecto a los alcances de sentencia. El TSJ publicó la decisión: “Se declara sin lugar las oposiciones a la medida y ratifica en toda y cada una de sus partes la medida cautelar dictada a través de la sentencia n° 324”.

Se trata de un decreto cautelar hasta que la sala resuelva en sentencia definitiva la demanda de nulidad interpuesta en 2009 por los rectores y decanos de 10 universidades contra el cardinal 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, promulgada en agosto de 2009.

Por su parte, el secretario de la UCV, Amalia Belmonte, aseguró que se necesita compromiso para que la universidad pueda preservarse , y que lo que suceda en esa casa de estudios, repercutirá en el resto de universidades del país, ya que se trata de la autonomía de las mismas: Tenemos que estar orgullosos de la UCV porque es épico lo que estamos haciendo”.

