Gaza retira 23 mil toneladas de escombros mientras Israel ofrece ayuda de por vida a los secuestrados

Caracas/Foto: AP.- La cara bonita de la paz va más allá de las celebraciones de los habitantes de Gaza e Israel por el alto al fuego anunciado: mientras en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, se están recogiendo las 23.000 toneladas de escombros que han dejado los bombardeos, por el lado de Israel esperan la pronta liberación de 20 secuestrados "después de dos años en el infierno", como señala la prensa israelí, cada uno de los cuales recibirá una ayuda inicial de 20 mil dólares, una asignación mensual de 3 mil dólares de por vida, más una subvención para comprar vivienda, auto nuevo, financiación para estudios, tratamiento médico y psiquiátrico más descuento en los impuestos. Sus familias también recibirán estos beneficios. Los soldados que han participado en la guerra también recibirán beneficios del Estado.

Se espera que el próximo fin de semana los secuestrados regresen, incluidos los restos de quienes fallecieron en manos de Hamás, así como se espera en Gaza que el llamado "Proyecto de Emergencia para la Apertura de Calles y la Retirada de Escombros" retire todas las 23 mil las toneladas de escombros que habían bloqueado calles principales y secundarias, plazas públicas y zonas residenciales, "resultado de los ataques de la ocupación israelí contra zonas residenciales durante la guerra en curso en la Franja de Gaza".

Por su parte, un portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Ginebra, declaró que aproximadamente 170.000 toneladas de ayuda humanitaria esperan entrar en la Franja una vez que las autoridades de ocupación, que controlan todos los cruces fronterizos, permitan el acceso a la zona de guerra. "Esta ayuda podrá entregarse a aproximadamente dos millones de palestinos que sufren una grave escasez de alimentos y suministros humanitarios". Señaló que la ayuda incluye medicamentos, tiendas de campaña y otros tipos de asistencia urgente.

El portavoz añadió que, para entregar ayuda a los civiles, la oficina necesita cruces abiertos, garantías de circulación segura para los trabajadores humanitarios y las personas necesitadas, visados para extranjeros y acceso sin restricciones a la ayuda.

Hasta ahora, como publicó en sus redes el chef español José Andrés, líder de la organización World Central Kitchen -que se dedica a cocinar a las víctimas en situaciones de crisis humanitaria-, en los dos años que ha durado la guerra ellos han logrado cocinar casi medio millón de almuerzos por año y repartir 100 mil litros de agua, básicamente entre niños y ancianos, lo que permite inferir la dimensión de la tragedia que han sufrido.

Advertisement









