Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos

Caracas / Foto: Archivo.- Gerardo Blyde rechazó su vinculación con un supuesto informe que lo señala como participante en reuniones ante las embajadas de Rusia, Reino Unido, Catar y Colombia, relacionadas con la situación política de Venezuela.

“No tengo idea de esta supuesta negociación, no he participado en nada luego de firmar el Acuerdo de Barbados, no sé quién ni por qué razón han colocado mi nombre en ese informe, que además luce muy extraño. Ni Catar ni Noruega —con quienes sí trabajé— jamás filtran nada. Cuando participo en algo lo firmo. Al menos han podido falsificar mi firma para hacerlo más creíble”, afirmó Blyde en su cuenta de X.

El político cuestionó la veracidad de la información y llamó a los medios a verificar sus fuentes antes de atribuirle responsabilidades. “Mañana pueden colocar su nombre en cualquier papel y eso es suficiente para culparlo de algo? Qué barbaridad”, añadió.

Los documentos, que se presentan como confidenciales, detallan propuestas y reuniones de actores políticos y diplomáticos vinculados a una eventual "reforma electoral y levantamiento de sanciones en Venezuela".

Entre los voceros mencionados en los informes figuran Henrique Capriles, Gustavo Duque, Manuel Rosales y, según los documentos, Gerardo Blyde, quienes habrían participado en reuniones ante embajadas de Rusia, Reino Unido, Catar y Colombia.

El primer documento hace referencia a "propuestas de emergencia" en un contexto de presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo la posibilidad de una nueva elección presidencial y la negociación de sanciones y licencias petroleras.

El segundo documento profundiza en planteamientos sobre "reformas constitucionales, liberación de fondos congelados y amnistías parciales, además de la conformación de un gran frente político con liderazgo de figuras consideradas imparciales".

Según estos informes, se habrían planteado medidas como el "levantamiento de sanciones personales a funcionarios y la flexibilización de licencias petroleras, así como la renovación de todos los poderes públicos en 2026, manteniendo inhabilitaciones políticas pero ampliando la veeduría de los opositores". También se habla de la "liberación gradual de fondos congelados y de un grupo de exiliados", vinculada incluso al proceso de canonización de dos santos venezolanos.

El informe sugiere, además, la creación de un gran frente político con liderazgo de figuras consideradas "imparciales", mencionando al cardenal Baltazar Porras como posible articulador. Los documentos mencionan la división en la oposición, destacando la "negativa de María Corina Machado a establecer nuevas alianzas políticas o estrategias conjuntas". No tengo idea de esta supuesta negociación, no he participado en nada luego de firmar Acuerdo de Barbados, no sé quién ni porque razón han colocado mi nombre en ese supuesto informe que además luce muy extraño (un informe “secreto de Qatar en español). Ni Qatar ni Noruega (con… https://t.co/m2XmkUqZfF— Gerardo Blyde (@GerardoBlyde) October 21, 2025







