País
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
Gerardo Blyde aseguró que "no ha participado en una supuesta negociación secreta con mediación de Rusia, Reino Unido, Qatar y Colombia"
Caracas / Foto: Archivo.- Gerardo Blyde rechazó su vinculación con un supuesto informe que lo señala como participante en reuniones ante las embajadas de Rusia, Reino Unido, Catar y Colombia, relacionadas con la situación política de Venezuela.
Lea también: El despliegue de EE. UU. en el Caribe carece de fuerzas para operaciones a gran escala en Venezuela
“No tengo idea de esta supuesta negociación, no he participado en nada luego de firmar el Acuerdo de Barbados, no sé quién ni por qué razón han colocado mi nombre en ese informe, que además luce muy extraño. Ni Catar ni Noruega —con quienes sí trabajé— jamás filtran nada. Cuando participo en algo lo firmo. Al menos han podido falsificar mi firma para hacerlo más creíble”, afirmó Blyde en su cuenta de X.
El político cuestionó la veracidad de la información y llamó a los medios a verificar sus fuentes antes de atribuirle responsabilidades. “Mañana pueden colocar su nombre en cualquier papel y eso es suficiente para culparlo de algo? Qué barbaridad”, añadió.
Los documentos, que se presentan como confidenciales, detallan propuestas y reuniones de actores políticos y diplomáticos vinculados a una eventual "reforma electoral y levantamiento de sanciones en Venezuela".
Entre los voceros mencionados en los informes figuran Henrique Capriles, Gustavo Duque, Manuel Rosales y, según los documentos, Gerardo Blyde, quienes habrían participado en reuniones ante embajadas de Rusia, Reino Unido, Catar y Colombia.
El primer documento hace referencia a "propuestas de emergencia" en un contexto de presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo la posibilidad de una nueva elección presidencial y la negociación de sanciones y licencias petroleras.
El segundo documento profundiza en planteamientos sobre "reformas constitucionales, liberación de fondos congelados y amnistías parciales, además de la conformación de un gran frente político con liderazgo de figuras consideradas imparciales".
Según estos informes, se habrían planteado medidas como el "levantamiento de sanciones personales a funcionarios y la flexibilización de licencias petroleras, así como la renovación de todos los poderes públicos en 2026, manteniendo inhabilitaciones políticas pero ampliando la veeduría de los opositores". También se habla de la "liberación gradual de fondos congelados y de un grupo de exiliados", vinculada incluso al proceso de canonización de dos santos venezolanos.
El informe sugiere, además, la creación de un gran frente político con liderazgo de figuras consideradas "imparciales", mencionando al cardenal Baltazar Porras como posible articulador. Los documentos mencionan la división en la oposición, destacando la "negativa de María Corina Machado a establecer nuevas alianzas políticas o estrategias conjuntas".
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.465,01 puntos este 21 de octubre
Expertos de la ONU dicen que EE. UU. "viola la soberanía" de Venezuela con sus "acciones encubiertas"
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
Padrino López: "Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada de Venezuela"
Capriles pide "dejar de jugar" con los venezolanos en las redes: "Basta de tanta fantasía"
Esta es la fecha de pago de la pensión del IVSS de noviembre
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
-
La Lupa1 día.
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
-
Mundo2 días.
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
-
Economía1 día.
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
-
País2 días.
Oposición venezolana saluda canonización de Rendiles y Hernández y aboga por la "paz" y la "libertad"
-
Mundo1 día.
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
-
Mundo1 día.
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
-
País1 día.
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”