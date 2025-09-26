Mundo
Gil dice desde New York que una "agresión" contra Venezuela sería “una catástrofe para América Latina”
El jefe de la diplomacia venezolana insistió en que el pueblo “está preparado para resistir y vencer en perfecta unidad nacional”, pero subrayó que la comunidad internacional "debe actuar para evitar una crisis regional"
Caracas / Foto: Archivo.- El canciller venezolano, Yván Gil, advirtió este viernes que una escalada de un conflicto o una agresión por parte de Estados Unidos, “por mínima que sea" contra Venezuela, se convertiría en una catástrofe para toda América Latina.
Lea también: EE. UU. anuncia aranceles de hasta 100% a medicamentos y otros productos importados
“Toda la región sufriría de manera muy importante”, alertó durante su intervención en la reunión del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas.
El jefe de la diplomacia venezolana insistió en que el pueblo “está preparado para resistir y vencer en perfecta unidad nacional”, pero subrayó que la comunidad internacional "debe actuar para evitar una crisis regional".
Gil destacó que el grupo tiene la tarea de "evaluar la coyuntura global y regional marcada por la falta de observancia de los principios de la Carta de Naciones Unidas".
Recordó que en Ginebra se han sostenido encuentros importantes que han permitido fijar posiciones comunes frente a "violaciones" de la Carta de la ONU, “quizás el caso más doloroso” en los últimos años, según dijo, ha sido la “violación sistemática de los principios de la Carta y de resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General por parte de potencias, principalmente Estados Unidos”.
Sobre la situación de Venezuela, Gil afirmó que el país está "sometido a amenazas del uso de la fuerza". Denunció que en el Caribe “se han desplegado ocho destructores con tropas de élite bajo la falsa excusa de combatir el tráfico ilícito de drogas”.
Además, aseguró que se acusa al presidente Nicolás Maduro de delitos "sin fundamento", en un intento de “apropiarse de los recursos naturales petroleros de Venezuela y promover un cambio de régimen”.
Finalmente, llamó a fortalecer el trabajo del Grupo de Amigos en todos los foros multilaterales y destacó que la vía de la diplomacia y el diálogo sigue siendo la propuesta de Venezuela, incluso con aquellos que “han violado sistemáticamente la Carta y nos han amenazado constantemente”. Aseguró que la ONU, aunque perfectible, “es el mecanismo idóneo” para resolver los conflictos internacionales y preservar la paz.
