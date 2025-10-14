Gobierno activa la ZODI en Sucre, Nueva Esparta y Delta Amacuro para "afinar la maquinaria"

Caracas/Foto: FANB.- Nicolás Maduro informó este martes que ya se activó la Zona de Defensa Integral (ZODI) en los estados Sucre, Nueva Esparta y Delta Amacuro con el objetivo de "afinar la maquinaria" para "ganar la paz" del país, como parte del plan 'Independencia 200' y en medio de las tensiones con EE. UU.

En un mensaje compartido en su canal de Telegram, Maduro precisó que se chequearán las "27 tareas o acciones" del plan de defensa integral.

"Atención Zona de Defensa Integral: Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, activados plenamente para chequear y dejar en estado óptimo las 27 tareas o acciones de todo el plan de defensa integral, combinando todo el plan de preparación para la resistencia popular prolongada, activa y recreativa, y la ofensiva permanente", expresó en un audio.

Asimismo, Maduro dijo que toda la fuerza militar de la FANB está desplegada en el "chequeo de todas las tareas", conjuntamente con las autoridades políticas y civiles del país, estados y municipios.

"Estamos afinando la maquinaria para ganar la paz, todos los días", subrayó.

Activada desde primera hora

La activación de la ZODI se dio a primeras horas de este 14 de octubre, es decir, desde las 12:00 a. m. En Nueva Esparta, funcionarios de la FANB destacaron que se encontraban en "resistencia y ofensiva permanente".

Asimismo, señalaron que en la región oriental del país existe una "perfecta unión popular-militar-policial para la defensa integral del territorio".

En Sucre, por su parte, la gobernadora Jhoanna Carrillo precisó que 224 comunas se desplegaron en la región. "A través del plan Independencia 200, se protege la fachada atlántica del país y todo lo que corresponda al mar territorial de Venezuela".

"Desde el oriente del país y de la tierra del Mariscal de Ayacucho estamos listos, preparados y atentos, frente a cualquier amenaza externa contra el territorio venezolano", agregó.

Entre tanto, desde Delta Amacuro, efectivos castrenses destacaron que el plan Independencia 200 trabaja en el sistema defensivo territorial para desplegar sus fuerzas en el territorio y protegerlo de "posibles ataques enemigos" y "garantizar el oportuno apoyo de armamento a los combatientes".

