Gobierno activa un bono para estos usuarios del Carnet de la Patria

Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició este viernes la entrega del Bono Único Familiar, correspondiente al mes de octubre, dirigido a todos los usuarios de la Plataforma Patria.

De acuerdo con Patria Digital en Telegram, el beneficio tiene un monto de 2.700 bolívares, equivalente a 14,56 dólares estadounidenses, según la tasa de cambio de este viernes del Banco Central de Venezuela (BCV).

“Inicia la entrega del Bono Único Familiar, octubre 2025 enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria. La entrega tendrá lugar del 3 al 8 de octubre de 2025”, reportó.

En lo que va de mes, el Gobierno activó la entrega del bono “El Buen Pastor” correspondiente al mes de septiembre. El monto del bono es de Bs. 2.200,00, equivalente a 12,26 dólares.

Asimismo, entregó los bonos de “Corresponsabilidad y Formación”, “Cultores Populares” y “Cuadrantes de Paz”.