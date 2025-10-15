Gobierno activa Zonas de Defensa Integral en Caracas y Miranda como parte del Operativo Independencia 200

Caracas / Foto: Con el Mazo Dando - El presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles la activación de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en Caracas y el estado Miranda, como parte del Operativo Independencia 200, con el objetivo —según dijo— de “garantizar la paz y la defensa territorial del país”.

La acción involucra a componentes militares, milicianos y cuerpos policiales, abarca desde Petare hasta La Pastora, pasando por Caricuao, los Valles del Tuy y los Altos Mirandinos, donde residen cerca de siete millones de habitantes, según el mandatario.

“Vamos a activar toda la fuerza militar, de defensa integral, popular, miliciana y policial, para defender y seguir ganando la paz. La paz es nuestro destino”, afirmó Maduro en un vídeo difundido en su cuenta de Telegram.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, compartió en sus redes sociales imágenes del despliegue y detalló que en la Región Capital fueron activadas las Oficinas de Defensa Integral (ODDI), en el marco del mismo ejercicio militar.

Meléndez indicó que el operativo forma parte de las 27 acciones territoriales ordenadas por el Ejecutivo y que contempla la protección de instalaciones estratégicas, incluyendo centros de salud, transporte y distribución de alimentos.

“Estamos preservando las fuerzas y los medios en completa fusión popular militar-policial”, precisó Meléndez.

Desde Petare, en el estado Miranda, el vicepresidente sectorial de Política, Diosdado Cabello Rondón aseguro que “estos son se hacen para garantizar que todo funcione y estemos listos para defender la patria”,

El dirigente enfatizó la “fusión perfecta” entre el pueblo, la Fuerza Armada y los cuerpos policiales, en lo que definió como una “resistencia activa prolongada”.

Aseguró que la defensa integral "no implica detener la vida nacional, sino fortalecerla". “El país sigue funcionando: las escuelas abiertas, los hospitales atendiendo, el transporte operando. ¡Aquí nadie se detiene!”, dijo.

Cabello recordó que las operaciones priorizan la protección de los servicios públicos esenciales y de los recursos estratégicos del país. En Miranda —detalló el gobernador Serrano— se activaron 468 unidades comunales de milicia para cumplir con las tareas operacionales, entre ellas la defensa de subestaciones eléctricas, plantas de agua y vías de comunicación hacia Caracas.

El Ejercicio Independencia 200 también ha llevado a cabo en otras regiones del país, entre ellas Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Zulia, Carabobo, Aragua, Falcón y La Guaira, como parte del despliegue nacional ordenado por el Ejecutivo.