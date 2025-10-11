Connect with us

País

Gobierno advierte que "vendedores de falsas guías escolares serán sancionados por estafa"

El ministerio de Educación alertó a la comunidad educativa, especialmente a las maestras y maestros, sobre la "circulación y venta de materiales falsos que utilizan ilegalmente la imagen institucional para aparentar ser recursos oficiales"
Foto del avatar

Publicado

1 hora.

/

Caracas / Foto: Archivo.- El Ministerio de Educación advirtió la noche del viernes que las personas que estén vendiendo documentos o materiales presentados como “guías para educación inicial y primaria” supuestamente emitidos por el ente oficial enfrentarán la ley por delitos de fraude y estafa.

Lea también: Cabello acusa a EE. UU. de ejercer una "perversión mediática y psicológica" contra Venezuela

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el ministerio alertó a la comunidad educativa, especialmente a las maestras y maestros, sobre la "circulación y venta de materiales falsos que utilizan ilegalmente la imagen institucional para aparentar ser recursos oficiales".

El despacho educativo recordó que todos los documentos y recursos pedagógicos producidos y difundidos por el Ministerio son de consulta absolutamente gratuita, con el propósito de orientar, organizar y apoyar el trabajo de las y los docentes del país.

“Por tanto, ningún material en venta, y mucho menos de un tipo tan precario, ha sido elaborado por nuestros equipos”, aclara el texto.

El comunicado también enfatiza que el uso de la imagen del Ministerio constituye un delito, y que quienes incurran en esta práctica "deberán responder ante la ley por las estafas y fraudes que estén cometiendo".

Advertisement

“Verificar con las fuentes directas es la única forma de no caer en engaños y robos”, concluye el comunicado.





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias