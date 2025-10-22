Economía
Gobierno anuncia el pago del primer mes de aguinaldos para pensionados del IVSS
El depósito fue ordenado por el Ejecutivo o y se hará efectivo durante este 22 de octubre en las cuentas bancarias de los beneficiarios en todo el país
Caracas / Foto : Archivo.- El Gobierno Nacional informó este miércoles sobre el pago del primer mes de aguinaldo para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
De acuerdo con un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram del IVSS, el depósito fue ordenado por el Ejecutivo o y se hará efectivo durante este 22 de octubre en las cuentas bancarias de los beneficiarios en todo el país.
El monto a recibir es de 130,00 bolívares, lo que equivale a 0,62 dólares estadounidenses según la tasa de cambio oficial del BCV. Este valor corresponde al pago de un mes de pensión.
Las autoridades invitaron a los pensionados a hacer uso de los canales de banca electrónica “para mayor comodidad y seguridad” al momento de consultar o movilizar los fondos.
El anuncio fue compartido también a través de las plataformas digitales del sistema Patria, que recordó a los usuarios que pueden mantenerse informados mediante sus canales en Telegram, Instagram y WhatsApp.
Este miércoles también comenzó el pago de la pensión correspondiente al mes de noviembre de 2025.
Ingreso mínimo integral
El pasado 30 de abril, Nicolás Maduro anunció que el ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela pasaría a 160 dólares indexados. Sin embargo, no se decretó un aumento del salario mínimo, que se mantiene en 130 bolívares mensuales.
En aquel entonces, Maduro afirmó que se mantendrá la política de indexación del ingreso mínimo integral, al considerar que se trata de “un concepto justo y único en el mundo”.
El mandatario detalló que el “bono de guerra económica”, que ahora se conoce como “ingreso de guerra económica”, aumentaría de 90 a 120 dólares mensuales indexados. El monto del cestaticket se mantendría en 40 dólares, lo que conforma un ingreso integral total de 160 dólares.
Asimismo, informó que las pensiones, que reciben alrededor de cinco millones de ciudadanos, se elevarían a 50 dólares, que también se pagan en bolívares.
