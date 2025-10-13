Gobierno anuncia fecha de pago del bono "Contra la Guerra Económica"

Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro informó este lunes 13 de octubre que durante esta semana se estará activando el pago del bono "Contra la Guerra Económica" correspondiente a octubre 2025, dirigido a trabajadores activos y jubilados de la administración pública.

De acuerdo con la publicación de Canal Patria Digital en Telegram, también está previsto para los próximos días el pago del primer mes de aguinaldos para los empleados públicos, cumpliendo así con los compromisos de bonificaciones establecidos en el marco de la política social del gobierno.

El anuncio indica que ambos pagos serán procesados en el transcurso de la semana actual, aunque no precisó fechas exactas ni montos específicos para cada beneficio.

En septiembre el bono registró un incremento del 16,4%, al ubicarse en 7.800 bolívares frente a los 6.700 bolívares pagados en agosto.

Estos beneficios forman parte del ingreso mínimo integral de 160 dólares indexados anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 30 de abril, que incluye específicamente el "ingreso de guerra económica" de 120 dólares y el cestaticket de 40 dólares.