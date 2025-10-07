Gobierno anuncia incorporación de 100 camiones para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar

Caracas / Foto: Referencial.- Héctor Rodríguez, ministro para la Educación, anunció la noche del lunes la incorporación de 100 nuevos camiones para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Rodríguez informó sobre la medida en su canal de Telegram, donde destacó que la incorporación de esta nueva flota permitirá mejorar la cobertura y regularidad en la entrega de insumos a escuelas y liceos de todo el territorio nacional.

El ministro también aseguró que el Gobierno trabaja "en mejorar las comidas que servimos a nuestros estudiantes". Según explicó, se está incrementando la dotación de proteínas, verduras y hortalizas, al tiempo que se ofrece formación a las “madres cocineras” para preparar comidas más saludables y balanceadas.

El PAE, implementado desde 1996 y administrado actualmente por el Ministerio de Educación, busca garantizar el acceso a alimentos a millones de estudiantes de escuelas públicas en Venezuela, aunque en los últimos años ha sido objeto de críticas por "fallas en la distribución y deficiencias en la calidad nutricional de los menús".

El pasado 15 de septiembre se dio inicio al año escolar 2025-2026 con el retorno de 110.000 niños y jóvenes que se encontraban fuera del sistema educativo.

Rodríguez reiteró, en ese momento, que el objetivo del Ministerio es alcanzar el 100 % de escolarización en Venezuela y subrayó la importancia de eliminar las barreras burocráticas que impiden la inscripción de los estudiantes.

“Si el niño no tiene zapatos, no tiene uniforme, no tiene los útiles, se los damos, pero no podemos dejar a ningún niño sin inscribir”, afirmó en esa ocasión.







