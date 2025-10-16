Gobierno calificó de “belicista" la autorización de Trump a la CIA de operar en Venezuela

Caracas / Foto: Archivo.- Venezuela rechazó este miércoles las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.

En un comunicado, Caracas calificó las palabras del mandatario estadounidense como “belicistas y extravagantes”, advirtiendo que constituyen una "grave violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas".

“Estas afirmaciones sin precedentes obligan a todos los países del mundo a denunciar tales declaraciones, a todas luces inmoderadas e inconcebibles”, señaló la Cancillería venezolana.

El texto oficial alertó además sobre el uso de la CIA y el despliegue militar en el Caribe, calificándolo como parte de una “política de agresión, amenaza y hostigamiento” con fines de “cambio de régimen” y de apropiación de los recursos petroleros venezolanos.

En desarrollo ...