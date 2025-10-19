Gobierno celebra canonización de Hernández y Rendiles y afirma que "nada quebrará la paz"

Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro celebró este domingo la canonización de los santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, al tiempo que sumó que "nada podrá quebrar" la vocación de paz de los venezolanos.

"Este acontecimiento nos encuentra unidos como nación, reafirmando que Venezuela es un pueblo profundamente creyente de auténticos valores cristianos y espíritu solidario, un pueblo que ha sabido defender la paz en medio de desafíos y dificultades, con dignidad, esperanza y fe inquebrantable. Nada ha podido ni podrá quebrar nuestra vocación de paz, justicia y vida", expresó el Ejecutivo en un comunicado.

Del mismo modo, el Gobierno agradeció profundamente al fallecido papa Francisco, por "impulsar las causas de santidad de estos dos venezolanos ejemplares, reconociendo en ellos la fe sencilla y la fuerza espiritual de los pueblos humildes" de América.

"Al mismo tiempo, expresamos nuestro reconocimiento a su santidad el papa León XIV, bajo cuyo pontificado se ha formalizado esta canonización, gesto que estrecha aún más los lazos fraternos entre Venezuela y la Iglesia católica universal. Valoramos su mensaje de reconciliación, humanidad y encuentro entre las naciones", se extendió la Cancillería.

Se trata de un "acontecimiento espiritual e histórico que honra la fe viva" del pueblo venezolano y "fortalece el alma de la patria", resalta el texto.

Advertisement

"José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, y la madre Carmen Rendiles, servidora incansable del Evangelio, encarnan las virtudes más nobles de nuestra identidad: humildad, trabajo, compasión y amor al prójimo. Sus vidas son testimonios de que la grandeza humana nace del servicio, la bondad y la entrega solidaria", cierra la comunicación.

Canonización histórica

A tempranas horas de este domingo, desde la plaza de San Pedro, el papa León XIV canonizó Dr. José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles.

Tras consagrar a los dos primeros santos venezolanos, León XI expresó: "tenemos ante nosotros a siete testigos, los nuevos santos, que, con la gracia de Dios, mantuvieron encendida la lámpara de la fe".

El papa no solo canonizó a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles, sino también a otros cinco beatos, con lo que el total, el catolicismo universal cuenta siete nuevos santos.

Además de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, hizo lo propio con Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin; Pedro To Rot, laico y catequista de Nueva Guinea; Vincenza Maria Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona; María Troncatti, monja profesa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora; y Bartolo Longo, fundador del Santuario de Pompeya.

Advertisement

Cerca de 55.000 personas se congregaron en la plaza de San Pedro para la misa de canonización.

Más sobre los nuevos santos

Rendiles, nacida en Caracas en 1903 y fallecida en 1977, fue la fundadora de la congregación Siervas de Jesús. Fue beatificada en 2018 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la inexplicable curación de una médica venezolana en 2003.

Hernández, nacido en Isnotú, estado Trujillo, en 1864 y fallecido en Caracas en 1919, fue beatificado en 2021 después de que el papa Francisco reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, quien recibió un disparo en la cabeza y a quien los médicos daban por perdida.







