País
Gobierno celebra pronunciamiento de la ONU que "condena ataques de EE. UU. en el Caribe"
El Gobierno venezolano reiteró su llamado al sistema de Naciones Unidas para que "emplee todos sus mecanismos en defensa de la paz y la soberanía de los pueblos"
Caracas / Foto: Archivo.- El gobierno de Venezuela expresó este viernes su respaldo al pronunciamiento del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien condenó los recientes ataques militares ejecutados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que según la Cancillería, han dejado más de 60 fallecidos.
"Venezuela saluda que desde esta tribuna se haya asumido la responsabilidad de rechazar estas escaladas belicistas y agresiones injustificadas, así como la violación del derecho internacional y las ejecuciones extrajudiciales”, señala un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Cancillería afirmó que expertos de la ONU también !han reconocido la existencia de violaciones al derecho internacional en el marco de estas operaciones, que Washington ha justificado como parte de sus acciones antidrogas".
En este sentido, el Gobierno venezolano reiteró su llamado al sistema de Naciones Unidas para que "emplee todos sus mecanismos en defensa de la paz y la soberanía de los pueblos", especialmente en el contexto del decreto de “Zona de Paz” del Caribe, aprobado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014.
“Venezuela continuará instando a todo el sistema de Naciones Unidas a utilizar las capacidades que los pueblos del mundo le han confiado, con el fin de defender la paz y la soberanía de todas las naciones”, agrega el comunicado.
El pronunciamiento de Caracas se produce luego de que Volker Türk acusara a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” con sus ataques en aguas caribeñas y pacíficas, instando a poner fin a las operaciones militares y a garantizar investigaciones “rápidas, independientes y transparentes” sobre las muertes registradas.
