Gobierno consigna ante la AN proyectos de ley de presupuesto y endeudamiento 2026 

Caracas/Foto: @Asamblea_Ven.- El ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez, entregó este martes ante la Asamblea Nacional (AN) los proyectos de Ley de Presupuesto Nacional y Ley de Endeudamiento para el Ejercicio Económico Financiero 2026.

El acto de consignación se llevó a cabo en el Salón de los Escudos de la AN y fue recibido por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien estuvo acompañado por diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de la Alianza Democrática.

“Desde el Salón de los Escudos || Ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez, encabeza Acto de Entrega del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional Año 2026 a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela”, compartió el Parlamento en su cuenta de X.

Con esta acción, el Ejecutivo cumple con la obligación constitucional y legal de presentar los instrumentos antes del 15 de octubre de cada año, conforme al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

Una vez consignados, los instrumentos legales deben ser discutidos y aprobados por el Parlamento antes del 15 de diciembre de cada año, según lo establecido en la ley.

El presupuesto de 2025 fue fijado en 906.459 millones 117 mil 540 bolívares, equivalentes a 22.661 millones 477 mil 939 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. La Secretaría de la AN notificó que la sesión ordinaria, inicialmente convocada para este martes, ha sido reprogramada para el jueves 16 de octubre.