Gobierno de España: Ábalos evitó una crisis diplomática al recibir a Delcy Rodríguez

Caracas.- La portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, aseguró este miércoles que el ministro de Transporte de esa nación, José Luis Ábalos, “evitó una crisis diplomática” tras recibir a la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

“Lo que el señor Ávalos hizo fue evitar una crisis diplomática y trabajó con éxito para que no se pridujera nigun tipo de conflicto que perjudicara al conjunto de nuestro país”, manifestó la también ministra de Hacienda española.











La madre patria como miembro de la UE (Unión Europea), violó las sanciones impuestas por esta organización internacional al Gobierno de Nicolás Maduro, las cuales impiden que 25 al tos funcionarios chavistas vinculados a violaciones de derechos humanos entren a territorio europeo mediante cualquier vía.

La portavoz del Partido Popular (PP), Cayetana Álvarez de Toledo, anunció este martes que su organización política pedirá las grabaciones en las terminales T1 y T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas con el fin de ver “lo que hizo” Rodríguez, en la madrugada del domingo al lunes pasado cuando se reunió con Ábalos.

Durante unas declaraciones a los medios de comunicación, Toledo también lamentó la “complicidad” del Gobierno de Sánchez con una “torturadora corrupta”.











El polémico encuentro de Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, José Luis Ábalos, aseguró este domingo que no tuvo una reunión con Delcy Rodríguez en Madrid sino un encuentro. Además acotó que el avión en el que se encontraba solo hizo escala, algo que a su criterio, no implica pisar suelo español.

“No me he planteado dimitir. No lo he hecho mal, en todo caso le he hecho un servicio al país. No tuve una reunión con la vicepresidenta de Venezuela. Fue un encuentro“, comentó en una entrevista realizada por la periodista Ana Pastor en su programa “El Objetivo”.

Ábalos aseguró que el ministro de Turismo del régimen no le avisó de que en el avión iba también la vicepresidenta del régimen venezolano: “Subí al avión y el ministro de Turismo venezolano me presentó a la vicepresidenta. Yo no la conocía. Le dije que no podía entrar en España”.

“La vicepresidenta de Venezuela no tocó suelo español. Hizo escala, y eso no es entrar en territorio español. La policía habilitó un espacio para que estuviera la vicepresidenta de Venezuela mientras hacía escala. Yo ahí no intervine”, acotó.

