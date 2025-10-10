Gobierno de Maduro activa operación militar en Aragua, Falcón y Zulia

Caracas / Foto: Con el Mazo Dando.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en la madrugada de este viernes el inicio de la “Operación Independencia 200”, con la actuación simultánea de fuerzas militares, policiales y sociales en los estados Aragua, Falcón y Zulia, por ser considerados estratégicos para la defensa del país.

“Desde las 00:00 horas de hoy estamos activados en el Plan Independencia 200, con el despliegue de toda la fuerza militar y militar popular, policial y social, en tres Zonas de Defensa Integral”, expresó el mandatario en un video compartido en Telegram.

Añadió que a partir de las cinco de la mañana se activó la Milicia Bolivariana junto con las organizaciones sociales vinculadas a las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) de estos tres estados del país.

Maduro explicó que esta fase de la operación contempla 27 acciones fundamentales destinadas a “garantizar la capacidad de defensa integral del territorio venezolano” en esas tres entidades. “Venezuela está ganando la paz con soberanía y defendiendo su derecho a la vida”, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, aseguró en una transmisión en vivo por Venezolana de Televisión (VTV) que la acción responde a la necesidad de “garantizar la defensa del país frente a quienes han solicitado invasiones motivados únicamente por su ambición de poder”.

Cabello advirtió que los promotores de una agresión contra Venezuela “buscan que las bombas alcancen escuelas, hospitales o cualquier lugar de la nación”, y reiteró que las fuerzas del Estado se mantendrán desplegadas “en perfecta fusión popular, militar y policial” para preservar la estabilidad y la paz nacional.

La activación de esta operación ocurre en medio de la escalada militar en el Caribe, donde el Comando Sur de Estados Unidos mantiene desde septiembre un operativo marítimo contra el narcotráfico, que ha dejado hasta la fecha 21 muertos en enfrentamientos con presuntos traficantes vinculados, según Washington.

El gobierno estadounidense acusa a altos mandos militares y políticos venezolanos —incluidos dirigentes del chavismo— "de integrar y proteger esta red de narcotráfico", señalando al propio Maduro de "liderar y financiar operaciones ilícitas en coordinación con grupos armados en la región".

Caracas ha rechazado estas acusaciones y ha denunciado que se trata de una “campaña de agresión” para justificar acciones hostiles contra su soberanía.







