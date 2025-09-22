País
Gobierno de Maduro llama a "romper el silencio" tras reconocimientos de Palestina como Estado
Rechazó que el Departamento de Estado de Estados Unidos le “niegue la visa” e “impida” la participación de Mahmud Abás
Caracas/Foto: Archivo.- La Cancillería de Venezuela celebró este lunes el reconocimiento del Estado de Palestina, por parte de países como Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, y respaldó los esfuerzos de la Conferencia Internacional para la implementación de la solución de dos Estados, para determinar las fronteras como las acordadas en 1967 y nombrar a Jerusalén Oriental como su capital.
En un comunicado publicado en Telegram por el canciller Yván Gil, la administración de Nicolás Maduro reafirmó su apoyo a Palestina y exigió a las Naciones Unidas detener la “ocupación ilegal y el genocidio continuado” por parte de Israel en la Franja de Gaza.
“La República Bolivariana de Venezuela condena de manera categórica el genocidio sistemático aplicado por el régimen de Benjamín Netanyahu, que desde octubre de 2023 ha cobrado más de 65.000 víctimas, en su mayoría niñas, niños, mujeres y ancianos, en una tragedia humana que solo es comparable con los crímenes del exterminio nazi”, aseveró.
Asimismo, rechazó que el Departamento de Estado de Estados Unidos le “niegue la visa” e “impida” la participación del presidente Mahmud Abás y de su delegación en la Asamblea General que se celebrará este martes 23 de septiembre. Acotó que la medida constituye un “acto de agresión contra el multilateralismo y una violación de los principios del Derecho Internacional”.
Por último, llamó a la comunidad internacional a “romper el silencio” y a actuar “con firmeza en defensa de la justicia, la soberanía y la paz".
Asamblea General de la ONU
La Conferencia Internacional por la Solución de Dos Estados se llevó a cabo este lunes en un momento de gran tensión diplomática. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y su delegación no pudieron asistir a la cita de forma presencial debido a que Estados Unidos les negó la visa. A pesar de esto, la Asamblea General de la ONU celebró una sesión especial para que Abás pudiera participar de manera virtual.
La postura de Estados Unidos y su aliado, Israel, parece cada vez más aislada. En una reciente votación en la ONU, 145 países apoyaron la participación de Palestina, mientras que solo tres votaron en contra. Esta votación evidencia una amplia condena internacional a la guerra en Gaza y a la negativa de Washington y Tel Aviv a reconocer el derecho de los palestinos a tener un Estado.
El reconocimiento de Palestina por parte de Reino Unido y Francia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, deja a Estados Unidos en una posición solitaria dentro de este órgano, sumándose a las posturas de China y Rusia.
Hamás no podrá tener participación en el futuro gobierno
Desde que comenzó el conflicto en Gaza, EE. UU. ha vetado en seis ocasiones las resoluciones que exigían un alto el fuego.
Con el reciente reconocimiento de los cuatro países, el número de Estados que reconocen a Palestina como Estado asciende a 151 de los 193 miembros de la ONU. En América, el reconocimiento es casi total, con solo Panamá y Estados Unidos como excepciones.
A pesar de este apoyo internacional, los reconocimientos están supeditados a condiciones, como la no participación de Hamás en el futuro gobierno palestino y el reconocimiento del derecho de Israel a existir.
No obstante, la formación de un Estado palestino sigue siendo un desafío, ya que el territorio palestino se encuentra bajo ocupación y EE. UU. podría volver a vetar cualquier iniciativa en el Consejo de Seguridad.
