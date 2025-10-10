Connect with us

Gobierno de Trump anuncia creación de nueva fuerza antinarcóticos en el Comando Sur para “aplastar a los carteles”

Caracas. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes la creación de una nueva Fuerza de Tarea Conjunta antinarcóticos que operará en el área de responsabilidad del Comando Sur.

