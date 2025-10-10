Mundo
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el objetivo es “acabar con los carteles, detener el veneno y mantener la seguridad” del territorio estadounidense
Caracas/Foto: AP.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes la creación de una nueva fuerza operativa conjunta contra el narcotráfico en la zona de responsabilidad del Comando Sur, luego de una orden del presidente Donald Trump.
Lea también: Venezuela propone tres acciones en la ONU frente a las operaciones de EE. UU. en el Caribe
En un mensaje publicado en X, Hegseth aseguró que el objetivo es “acabar con los carteles, detener el veneno y mantener la seguridad” del territorio estadounidense.
El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) es el comando de combate del ejército estadounidense que abarca 31 países de América del Sur, América Central y el Caribe.
“Por orden del presidente, el Departamento de Guerra está creando una nueva fuerza operativa conjunta contra el narcotráfico en la zona de responsabilidad del Comando Sur para acabar con los carteles, detener el veneno y mantener la seguridad de Estados Unidos. El mensaje es claro: si trafican con drogas hacia nuestras costas, los detendremos sin piedad”, concluyó.
Llegan 167 migrantes venezolanos desde Estados Unidos, incluidos 8 niños
Trump sobre Nobel de Machado: "La persona que ganó me dijo que lo está aceptando en mi honor"
Parlamento de aprobó en primera discusión proyecto de ley para “integrar” el poder militar, policial y capacidades del pueblo
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
Venezuela propone tres acciones en la ONU frente a las operaciones de EE. UU. en el Caribe
EE. UU. justifica ante la ONU operaciones en el Caribe: "No vacilaremos en proteger a nuestros ciudadanos"
Vizcarrondo apuesta por un "cambio generacional agresivo" en la Vinotinto
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
Es hora de hacer política: no hay otra opción
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
Por un año: estudiantes de Venezuela y del resto de Latinoamérica accederán gratis al plan pro de Gemini
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
Tendencias
-
Tecnología2 días.
Ya se pueden escanear documentos en WhatsApp: ¿cuáles son los pasos a seguir?
-
Mundo2 días.
Operaciones de EE. UU. en el Caribe continuarán: resolución demócrata en el Senado fue derrotada
-
Economía2 días.
Delcy Rodríguez anuncia negociaciones con transnacionales para exportar gas venezolano
-
Economía2 días.
Shell cerca de recibir luz verde de EE. UU. para exportar gas venezolano a Trinidad, según Bloomberg
-
La Lupa2 días.
Roberto Enríquez: Salida a la crisis debe ser pacífica y política
-
Sucesos2 días.
Por un reto viral de TikTok: joven hirió con un cuchillo a tres personas en colegio de Táchira
-
Sucesos1 día.
Al menos 20 lesionados y más de 30 viviendas colapsadas por rotura de tubería matriz en El Hatillo
-
Economía2 días.
Banco de Venezuela y Credicard incorporan “Access Pay” para ampliar la experiencia de pagos digitales