Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el objetivo es “acabar con los carteles, detener el veneno y mantener la seguridad” del territorio estadounidense
Caracas/Foto: AP.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes la creación de una nueva fuerza operativa conjunta contra el narcotráfico en la zona de responsabilidad del Comando Sur, luego de una orden del presidente Donald Trump. 

En un mensaje publicado en X, Hegseth aseguró que el objetivo es “acabar con los carteles, detener el veneno y mantener la seguridad” del territorio estadounidense.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) es el comando de combate del ejército estadounidense que abarca 31 países de América del Sur, América Central y el Caribe. 

“Por orden del presidente, el Departamento de Guerra está creando una nueva fuerza operativa conjunta contra el narcotráfico en la zona de responsabilidad del Comando Sur para acabar con los carteles, detener el veneno y mantener la seguridad de Estados Unidos. El mensaje es claro: si trafican con drogas hacia nuestras costas, los detendremos sin piedad”, concluyó.





