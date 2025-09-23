Gobierno evalúa declarar "estado de conmoción exterior" en medio de tensiones con EE. UU.

Caracas/Foto: Prensa Presidencial.- Nicolás Maduro recibió este martes una propuesta para declarar a Venezuela en "Estado de Conmoción Exterior" y activar a todas las instituciones y ciudadanos para que respondan a las “amenazas o ataques” desde el extranjero.

En una reunión del Consejo de Estado, el mandatario aseguró que la propuesta cuenta con el respaldo de “una amplia mayoría” de la población venezolana, puntualizando que más del 90% rechazan las acciones militares desplegadas por la administración del presidente Donald Trump en aguas del Caribe.

Asimismo, manifestó que existe “un rechazo” en toda la comunidad latinoamericana y precisó que las tensiones con EE. UU. podrían escalar a una “guerra catastrófica” que afectará a todas las naciones.

A pesar de esto, el líder del chavismo aseveró que “mientras más amenazas se vierten sobre el país, más fervor hay aquí”, explicando que el pueblo se está “organizando solo” para “combatir” al “imperialismo”.

“Es una gran responsabilidad de los Poderes Públicos activarse intensamente para estar a la altura del momento histórico y de las exigencias abrumadoramente mayoritarias, de acuerdo a todas las encuestas, que señalan que más de 90% de la población venezolana rechaza estas acciones imperiales y que está dispuesto a luchar”, indicó.

Posición de la Fiscalía y el TSJ

La vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo que el decreto busca proteger a la población, la soberanía, independencia, territorio y a los motores productivos del país, pues -explicó- “el origen de las agresiones es querer tener las riquezas energéticas”.

“El Caribe hoy tiene que estar muy preocupado. En la Asamblea General hemos recibido mensajes de solidaridad con Venezuela. No solamente es Venezuela, esto va a impactar al Caribe, Suramérica y el continente”, dijo.

Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab sostuvo que contra Venezuela se ha intentado “golpes de Estado, intento de magnicidio con drones, intento de incursión marítima, ingreso de mercenarios, divisiones y guerra cognitiva”.

Informó que la Fiscalía venezolana le solicitó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la apertura de una investigación sobre las muertes de los tripulantes de las tres embarcaciones que han sido bombardeadas desde el 2 de septiembre en aguas internacionales del Caribe, acotando que Venezuela considera “son asesinatos seriales” que atentan contra los DD. HH.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez explicó que el decreto “preparará” a las instituciones y a la sociedad para enfrentar las “amenazas”. “En este momento, el Tribunal Supremo cumple para poner en cabalidad este decreto que suma voluntades, propuestas y que van a contribuir para seguir garantizando la tranquilidad del pueblo”.

Maduro manifestó que su administración está evaluando “otros decretos” y que las “medidas” que le permiten al Estado responder ante una “agresión” “están listas”.

Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez comentó que todos los venezolanos están obligados a “defender” la patria y el territorio nacional. Puso a la orden el Parlamento para, “sin caer en provocaciones”, seguir manifestando la “firmeza” de la República.

“Intenta atacar, desde lo falso, al noble pueblo de Venezuela. Estamos obligados a defender a este digno país, y que a pesar de que se encuentra cerca del mayor productor de Cocaína del mundo y del mayor consumidor que es Estados Unidos, se ha mantenido libre de cualquier forma de producción, consumo e incluso de tránsito de drogas ilícitas”.

Maduro dice que el 68% de los venezolanos están dispuestos a “tomar las armas”

Maduro aseguró este lunes que, tras las “amenazas y agresiones”, el 68% de la población está dispuesta a “tomar las armas” para “defender” el territorio.

En su programa, sostuvo que el “asedio” generó que el 90% rechazaran las acciones de la administración de Donald Trump.

Asimismo, manifestó que un 90% de la población “rechaza” las acciones de María Corina Machado, Julio Borges y Leopoldo López, a quienes acusa de “extremistas”. En contraparte, señaló que el apoyo a su gobierno subió a 61%. “Hay un consenso de que Venezuela debe ser dejada en paz. Si buscaban un debilitamiento político, lograron lo contrario”.







