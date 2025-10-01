Gobierno Federal de EE. UU. cerró tras el estancamiento en el Congreso: la medida suspende servicios esenciales

Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno federal de Estados Unidos cerró oficialmente a la medianoche de este miércoles, después de que el Congreso no lograra aprobar la legislación de financiamiento necesaria, resultando en la clausura administrativa total.

Este impasse se clasifica como un “cierre total", el primero desde 2019, debido a que los legisladores no lograron aprobar ninguno de los 12 proyectos de ley de asignaciones necesarios para el presupuesto discrecional. La medida suspende servicios esenciales y a cientos de miles de trabajadores federales.

Inmediatamente después del cierre, las tensiones partidistas se intensificaron, con los líderes de ambos lados intercambiando acusaciones directas.

Por su parte, los líderes demócratas del Congreso, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, culparon directamente al presidente Donald Trump y al Partido Republicano por el fracaso en la financiación.

En una declaración conjunta, sostuvieron que los republicanos "han cerrado el Gobierno federal porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense". Los líderes demócratas reiteraron su disposición a buscar un camino bipartidista, pero señalaron la necesidad de un "socio creíble" para avanzar.

Otras figuras demócratas se unieron a las críticas en EE. UU.

La exvicepresidenta Kamala Harris y la representante Jasmine Crockett afirmaron que, dado que los republicanos controlan la Casa Blanca, la Cámara y el Senado, "Este es su cierre".

La senadora Patty Murray y el representante Jamie Raskin responsabilizaron a los republicanos por negarse a negociar, describiendo la crisis como "totalmente evitable".

La senadora Kirsten Gillibrand instó a sus colegas republicanos a priorizar a las familias estadounidenses sobre "los multimillonarios" y a sentarse a la mesa de negociaciones.

Respuesta Republicana y posición de la Casa Blanca

La Casa Blanca se sumó a las acusaciones en la madrugada. El sitio web oficial ahora exhibe un reloj que marca la duración del cierre, acompañado del mensaje explícito: "Los demócratas han cerrado el Gobierno".

En el lado Republicano, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y la senadora Cynthia Lummis responsabilizan a los legisladores demócratas por negarse a respaldar el proyecto de ley conservador de financiación temporal.

El representante Johnson afirmó en una publicación de CNN que "Los demócratas han votado oficialmente para cerrar el Gobierno" y enumeró graves consecuencias para los ciudadanos, como la pérdida de nutrición del WIC para madres y niños, la interrupción de la atención médica para veteranos y la falta de pago para soldados y agentes de la TSA.

Persistencia del estancamiento en el Congreso

En cuanto a las negociaciones, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, declararon que no están dispuestos a negociar hasta que el Gobierno reabra.

El punto central del desacuerdo radica en que los Republicanos insisten en que los Demócratas deben aceptar una extensión de la financiación actual por siete semanas más.

Se prevé que el Senado vote nuevamente sobre el mismo plan de financiamiento republicano día tras día hasta que se obtengan los votos necesarios para la reapertura.

El cierre federal implica que cientos de miles de empleados federales serán suspendidos temporalmente. Si bien el personal considerado esencial (vital para la protección de vidas y propiedades) debe continuar trabajando, muchos no recibirán su remuneración hasta que finalice el estancamiento. Otras consecuencias incluyen interrupciones en los viajes, clausura de parques nacionales e incertidumbre generalizada.

Desde 1980, este es el decimoquinto cierre gubernamental en la historia de los Estados Unidos, según el Centro de Política Bipartidista.

