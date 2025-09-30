Gobierno inicia entrega de tres bonos de septiembre con montos entre 41 y 117 dólares

Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro comenzó este martes la entrega del "Bono de Corresponsabilidad y Formación", "Bono Cultores Populares" y el “Bono Cuadrantes de Paz”, correspondientes a septiembre, por el Sistema Patria.

De acuerdo con el canal Patria Digital, los nuevos beneficios van dirigidos a los trabajadores de empresas estratégicas del Estado bajo nómina especial, artistas y funcionarios de seguridad.

El Bono Cuadrantes de Paz tiene un monto de 12.750,00 bolívares, equivalentes a 71,79 dólares estadounidenses, de acuerdo a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) de este 30 de septiembre.

A comparación con el monto entregado en el mes de agosto (10.500Bs.), este bono registró un aumento de 2.200 bolívares, es decir, 20,85%.

Por su parte, el Bono de Corresponsabilidad posee un monto es de 20.850 bolívares, lo que equivale a 117,39 dólares. De acuerdo con la información oficial, el pago varía según el organismo donde los beneficiarios prestan servicio y los cargos que ocupan.

Asimismo, el Bono Cultores Populares posee un monto de 7.400,00 Bs., es decir, 41,6 dólares.

Durante el mes de septiembre, el Gobierno llevó a cabo el desembolso de varios bonos dirigidos a distintos sectores de la población venezolana. Entre ellos destacan: