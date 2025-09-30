Economía
Gobierno inicia entrega de tres bonos de septiembre con montos entre 41 y 117 dólares
Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro comenzó este martes la entrega del "Bono de Corresponsabilidad y Formación", "Bono Cultores Populares" y el “Bono Cuadrantes de Paz”, correspondientes a septiembre, por el Sistema Patria.
De acuerdo con el canal Patria Digital, los nuevos beneficios van dirigidos a los trabajadores de empresas estratégicas del Estado bajo nómina especial, artistas y funcionarios de seguridad.
El Bono Cuadrantes de Paz tiene un monto de 12.750,00 bolívares, equivalentes a 71,79 dólares estadounidenses, de acuerdo a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) de este 30 de septiembre.
A comparación con el monto entregado en el mes de agosto (10.500Bs.), este bono registró un aumento de 2.200 bolívares, es decir, 20,85%.
Por su parte, el Bono de Corresponsabilidad posee un monto es de 20.850 bolívares, lo que equivale a 117,39 dólares. De acuerdo con la información oficial, el pago varía según el organismo donde los beneficiarios prestan servicio y los cargos que ocupan.
Asimismo, el Bono Cultores Populares posee un monto de 7.400,00 Bs., es decir, 41,6 dólares.
Durante el mes de septiembre, el Gobierno llevó a cabo el desembolso de varios bonos dirigidos a distintos sectores de la población venezolana. Entre ellos destacan:
- Bono “Contra la Guerra Económica” para pensionados: 7.800 Bs.
- Bono “Contra la Guerra Económica” para jubilados de la administración pública: 17.472 Bs.
- Bono del "Movimiento Social Somos Venezuela": 832,50 Bs.
- Ingreso contra la guerra económica para trabajadores de la administración pública: 18.720 Bs.
- Estipendio para “Promotoras Parto Humanizado”: 1.110 Bs.
- Bono Corresponsabilidad y Formación: 10.000 Bs.
- Bono Cuadrantes de Paz: 10.500 Bs.
- Bono Cultores Populares: 6.300 Bs.
- Bono Único Familiar: 2.200 Bs.
