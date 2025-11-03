Gobierno inició campaña para evitar la extracción y comercialización del musgo

Caracas / Foto: Archivo.- El Ministerio de Ecosocialismo anunció este lunes el inicio de una campaña para evitar la extracción y comercialización del musgo, utilizado especialmente durante esta época del año en los nacimientos y otros adornos navideños.

“El inicio de esta campaña va dirigida no solo a quienes pudieran consumirlo para hacer sus adornos en casa, escuelas, etcétera, sino especialmente a aquellos que se dedican a comercializarlo. Está prohibido. No se debe comercializar el musgo ni ninguna de las especies que se utilizan para adornar los nacimientos”, declaró el ministro de Ecosocialismo, Ricardo Molina, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Molina detalló que la campaña se desarrollará en todo el país, con especial énfasis en los estados Miranda, Aragua, Trujillo, Táchira, Mérida y el Distrito Capital.

“Si usted se dedica a eso, nosotros, desde el Comité Operativo de Fiscalización de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, vamos a tener que ir por ustedes. Eviten las sanciones, eviten la vergüenza de quedar en evidencia ante la población como enemigos de la Madre Tierra”, advirtió el ministro.

Explicó que en Venezuela existen 232 géneros y 1.012 especies de musgo, y recordó que la Resolución 175, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.305 de 2013, prohíbe la extracción, transporte, comercialización y aprovechamiento del musgo para prevenir la erosión, regular el balance hídrico de los bosques y páramos, y proteger la biodiversidad.

Advertisement

Asimismo, recordó que estos ilícitos ambientales son sancionados según lo establecido en el artículo 154 de la Ley de Bosques, con multas de 3.000 a 10.000 unidades tributarias, además de cinco charlas educativas relacionadas con la protección de la biodiversidad o la ejecución de labores socioambientales bajo supervisión de las autoridades competentes.

¿Qué son los musgos?

Son plantas no vasculares briófitas, es decir, no tienen xilemas ni floemas que les permitan distribuir agua y nutrientes por su estructura. No obstante, existen musgos que sí cuentan con tejidos vasculares más básicos y sencillos, para transportar de forma interna el agua que recogen, refirió el portal Ecología Verde.

Las plantas briófitas son el grupo más importante dentro de las plantas no vasculares, debido a que son plantas de pequeño tamaño que se extienden a lo largo de superficies a veces bastante extensas.

Las plantas briófitas se dividen en hepáticas, antoceros y musgos, que son el grupo que nos ocupa, agrega el portal.

El musgo es comúnmente usado en las decoraciones navideñas, tal como lo es el Nacimiento. En los últimos años, las autoridades de diferentes países han aconsejado desistir de su uso, debido a que puede impactar negativamente a las zonas boscosas y selvas.

Advertisement

La razón es que cuando esta vegetación es extraída se altera el hábitat de microorganismos y pequeños artrópodos debido a su gran cantidad de humedad.

Una de las funciones del musgo es disminuir la erosión del suelo, la contaminación ambiental y ayudar a la germinación de las plantas, así como a la infiltración del agua.