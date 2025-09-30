Connect with us

Gobierno inició el pago de un último bono de septiembre tasado en 117,39 dólares

El monto varía según el organismo donde los beneficiarios prestan servicio y los cargos que ocupan
Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro comenzó este martes la entrega del "Bono de Corresponsabilidad y Formación", correspondiente a septiembre de 2025, por la Plataforma Patria.

Según informó Canal Patria Digital en Telegram, el beneficio está dirigido a los trabajadores de empresas estratégicas del Estado bajo nómina especial.

El monto es de 20.850 bolívares, lo que equivale a 117,39 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este 30 de septiembre

De acuerdo con la información oficial, el pago varía según el organismo donde los beneficiarios prestan servicio y los cargos que ocupan.

Durante el mes de septiembre, el Gobierno llevó a cabo el desembolso de varios bonos dirigidos a distintos sectores de la población venezolana. Entre ellos destacan:

  • Bono “Contra la Guerra Económica” para pensionados: 7.800 Bs.
  • Bono “Contra la Guerra Económica” para jubilados de la administración pública: 17.472 Bs.
  • Bono del "Movimiento Social Somos Venezuela": 832,50 Bs.
  • Ingreso contra la guerra económica para trabajadores de la administración pública: 18.720 Bs.
  • Estipendio para “Promotoras Parto Humanizado”: 1.110 Bs.
  • Bono Corresponsabilidad y Formación: 10.000 Bs.
  • Bono Cuadrantes de Paz: 10.500 Bs.
  • Bono Cultores Populares: 6.300 Bs.
  • Bono Único Familiar: 2.200 Bs.




