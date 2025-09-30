Gobierno inició el pago de un último bono de septiembre tasado en 117,39 dólares

Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro comenzó este martes la entrega del "Bono de Corresponsabilidad y Formación", correspondiente a septiembre de 2025, por la Plataforma Patria.

Según informó Canal Patria Digital en Telegram, el beneficio está dirigido a los trabajadores de empresas estratégicas del Estado bajo nómina especial.

El monto es de 20.850 bolívares, lo que equivale a 117,39 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este 30 de septiembre

De acuerdo con la información oficial, el pago varía según el organismo donde los beneficiarios prestan servicio y los cargos que ocupan.

Durante el mes de septiembre, el Gobierno llevó a cabo el desembolso de varios bonos dirigidos a distintos sectores de la población venezolana. Entre ellos destacan:

