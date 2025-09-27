Gobierno pone en marcha simulacro de preparación ante "catástrofes naturales y conflictos armados"

Caracas / Foto: Presidencia.- El presidente Nicolás Maduro anunció este sábado el inicio del Simulacro Nacional de Protección Civil, un ejercicio que se desarrolla de manera simultánea en los 24 estados del país y en Caracas con el objetivo de "preparar a la población ante catástrofes naturales y posibles conflictos armados".

Desde tempranas horas, instituciones educativas, hospitales, organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) participan en la jornada, que arrancó a las 9:00 de la mañana.

El mandatario aseguró en un video compartido en Telegram, que el despliegue forma parte de la “fusión popular–militar–policial por la paz y la vida”, en la que intervienen también gobernaciones, alcaldías y el poder popular organizado.

El pasado 25 de septiembre, tras convocar al simulacro, Maduro recordó que en las últimas horas se han registrado sismos de magnitud cercana a seis en la escala de Richter, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los planes de prevención y respuesta. “Estos movimientos sísmicos activaron fallas que cruzan por Suramérica y Venezuela”, dijo al insistir en que el país cuenta con protocolos “robustos” que deben ponerse en práctica.

El jefe de Estado también enmarcó el simulacro en el contexto de las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, que calificó como una "amenaza a la estabilidad regional". Afirmó que la movilización busca "reforzar la capacidad de defensa integral del país y la preparación del pueblo venezolano".

Advertisement

Jornada

En Caracas, la alcaldesa Carmen Meléndez destacó la importancia del adiestramiento como “una forma de prevención para la vida y la normalidad de la nación”. Mientras, en el estado Bolívar, la gobernadora Yulisbeth García informó que más de 252 circuitos comunales se integraron a la actividad en unión cívico–militar–policial.

En Nueva Esparta, se movilizaron al menos 1.000 funcionarios de seguridad ciudadana. En Barinas, el gobernador Adán Chávez dirigió el simulacro desde el Liceo Bolivariano Hugo Chávez Frías, donde se llevaron a cabo ejercicios para enfrentar olas de calor y otros fenómenos naturales.

También hubo participación de trabajadores de la CANTV en Bolívar, quienes recibieron formación en evacuación y protocolos de emergencia. En comunidades como el barrio San Felipe, vecinos organizaron comités de riesgo y señalaron que la práctica les permitió reforzar la capacidad de respuesta frente a crecidas de ríos y emergencias recurrentes.

El gobernador de Anzoátegui resaltó que más de 5.000 funcionarios, junto con movimientos sociales, partidos políticos, expresiones religiosas y sectores privados, se unieron al simulacro como muestra de “unidad nacional frente a amenazas que buscan perturbar la paz y la soberanía”.