Gobierno rechazó las sanciones de EE. UU. contra Petro y dice que buscan "criminalizarlo"

Caracas / Foto: Cortesía.- El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó este viernes las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al considerar que estas acciones buscan "criminalizarlo" y promover una "desestabilización interna" en el país vecino como parte de "una estrategia de injerencia".

En un comunicado publicado en Telegram, la Cancillería señaló que las medidas contra Petro y su círculo cercano son "ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial", ya que “violan” el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

“Las denominadas medidas coercitivas unilaterales son mecanismos de agresión y presión política prohibidos por el sistema multilateral, condenados por la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y relatores especiales, por atentar contra la soberanía y los derechos humanos de los pueblos”, expresó.

Según el Ejecutivo venezolano, estas acciones buscan “criminalizar” a Petro y “promover la desestabilización interna en Colombia como parte de una estrategia de injerencia que pretende someter políticamente a los Estados independientes de la región”.

En este sentido, subrayó que Petro ha sido el “único mandatario colombiano que ha enfrentado de manera directa al narcotráfico y a sus redes vinculadas con mafias políticas, incluidas estructuras con conexiones en centros de poder en Estados Unidos, lo cual evidencia el carácter retaliatorio y extorsivo de estas medidas”.

“Estas designaciones parecen responder a los intereses de mafias transnacionales infiltradas en espacios de poder en Washington, antes que a una verdadera lucha contra las economías ilícitas”, insistió.

Finalmente, Venezuela exigió el “cese inmediato de estas prácticas coercitivas contrarias al Derecho Internacional” y convocó a los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe “a defender la soberanía y la dignidad de nuestra región frente a toda forma de injerencia”.







