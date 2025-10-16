País
Gobierno también activó las ZODI en los estados Amazonas, Apure y Táchira
Estas acciones forman parte del ejercicio Independencia 200 para "proteger" al país ante las "agresiones" de EE. UU.
Caracas/Foto: Cortesía.- El Gobierno de Venezuela activó desde primeras horas de este jueves las Zonas de Defensa Integral (ZODI) en los estados Amazonas, Apure y Táchira, sumándose así a los ejercicios militares previos llevados a cabo en diversos estados del país.
Lea también: Saab acusa a Boric de "mentir" tras señalar al Gobierno de Maduro por el crimen de Ronald Ojeda
En la entidad amazónica, se activó el plan 'Independencia 200', como parte de la "resistencia activa y ofensiva permanente", anunció el comandante de la ZODI, Lionel Sojo Rada.
En una transmisión de VTV, dijo que dicha acción también forma parte de la Operación Estratégica Acero contra la "campaña aérea y el desgaste de sistemas". Precisó que esta tiene como objetivo movilizar los sistemas "a los diferentes puntos estratégicos protegidos, con el fin de preservar la seguridad y evitar ataques del enemigo".
Comentó que la ZODI Amazonas llevará a cabo ejercicios de aseguramiento y "control de los servicios básicos y empresas estratégicas" del Estado.
Entre tanto, en San Fernando de Apure, se activó el Órgano de Dirección para la Defensa Integral de la Nación con la Operación Independencia 200 para la protección ante "cualquier agresión imperial".
Al respecto, el gobernador Wilmer Rodríguez señaló que el objetivo principal es "garantizar la defensa integral y la soberanía de la nación en la región".
"Nos encontramos instalando el Órgano de Dirección para la Defensa Integral del estado Apure. Aquí estamos con nuestro pueblo, con nuestras fuerzas armadas, con nuestras fuerzas policiales, las comunas, los circuitos comunales, la juventud, los hombres, las mujeres, aquí está el pueblo", añadió.
"Le decimos a cualquier imperio que quiera poner una bota extranjera en nuestra región: se va a conseguir con una Fuerza Armada, se va a conseguir con unas fuerzas policiales, pero también se va a conseguir con un pueblo bravo, como son los bravos de Apure", advirtió.
Por su lado, en Táchira, el ejercicio Independencia 200 se activó a las 12:00 de este 16 de octubre para "garantizar la soberanía de la nación". "Realizaremos operaciones para el mantenimiento del orden interno y aseguraremos todos los objetivos estratégicos que garantizan la vitalidad de nuestro estado", dijo un vocero de la FANB.
El ejercicio Independencia 200 también ha llevado a cabo en otras regiones del país, entre ellas Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Zulia, Carabobo, Aragua, Falcón, Miranda, Caracas y La Guaira, como parte del despliegue nacional ordenado por el Ejecutivo.
Familiares denuncian que dos trinitenses murieron en el último ataque de EE. UU. en el Caribe
Oficina de DD. HH. de la ONU en Colombia exige investigar atentado contra Luis Peche y Yendri Velásquez
Un ángel colombiano se roba las miradas: Karol G deslumbró en el Victoria's Secret Fashion Show 2025
Anzoátegui: hallan el cuerpo semiquemado de un estudiante de cocina tras días desaparecido
Gobierno también activó las ZODI en los estados Amazonas, Apure y Táchira
Comando Sur dice que "fortaleció alianzas" en el Caribe tras visitas a Granada y Antigua y Barbuda
Detienen en Colombia a "Adriancito", uno de los diez delincuentes más buscados en Venezuela
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
EE. UU. y China imponen tarifas portuarias recíprocas y escalan la tensión comercial
El valiente llamado del papa
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.168,38 puntos este 13 de octubre
Tragedia en El Callao: 14 personas murieron por el colapso de una mina tras lluvias
Tendencias
-
Vitrina1 día.
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.200,70 puntos este 14 de octubre
-
País1 día.
Delcy Rodríguez: “Atacar militarmente a Venezuela impacta la energía mundial”
-
Mundo24 horas.
Antigua y Barbuda afirma "no tener interés en permitir la instalación de bases militares extranjeras"
-
Economía22 horas.
Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
-
Tecnología2 días.
Millones de usuarios quedan en riesgo: Windows 10 deja de recibir soporte y actualizaciones
-
Mundo21 horas.
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
-
Mundo2 días.
Otro “ataque letal” contra embarcación frente a las costas de Venezuela deja seis muertos, anunció Trump