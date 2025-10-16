Gobierno también activó las ZODI en los estados Amazonas, Apure y Táchira

Caracas/Foto: Cortesía.- El Gobierno de Venezuela activó desde primeras horas de este jueves las Zonas de Defensa Integral (ZODI) en los estados Amazonas, Apure y Táchira, sumándose así a los ejercicios militares previos llevados a cabo en diversos estados del país.

En la entidad amazónica, se activó el plan 'Independencia 200', como parte de la "resistencia activa y ofensiva permanente", anunció el comandante de la ZODI, Lionel Sojo Rada.

En una transmisión de VTV, dijo que dicha acción también forma parte de la Operación Estratégica Acero contra la "campaña aérea y el desgaste de sistemas". Precisó que esta tiene como objetivo movilizar los sistemas "a los diferentes puntos estratégicos protegidos, con el fin de preservar la seguridad y evitar ataques del enemigo".

Comentó que la ZODI Amazonas llevará a cabo ejercicios de aseguramiento y "control de los servicios básicos y empresas estratégicas" del Estado.

Entre tanto, en San Fernando de Apure, se activó el Órgano de Dirección para la Defensa Integral de la Nación con la Operación Independencia 200 para la protección ante "cualquier agresión imperial".

Al respecto, el gobernador Wilmer Rodríguez señaló que el objetivo principal es "garantizar la defensa integral y la soberanía de la nación en la región".

"Nos encontramos instalando el Órgano de Dirección para la Defensa Integral del estado Apure. Aquí estamos con nuestro pueblo, con nuestras fuerzas armadas, con nuestras fuerzas policiales, las comunas, los circuitos comunales, la juventud, los hombres, las mujeres, aquí está el pueblo", añadió.

"Le decimos a cualquier imperio que quiera poner una bota extranjera en nuestra región: se va a conseguir con una Fuerza Armada, se va a conseguir con unas fuerzas policiales, pero también se va a conseguir con un pueblo bravo, como son los bravos de Apure", advirtió.

Por su lado, en Táchira, el ejercicio Independencia 200 se activó a las 12:00 de este 16 de octubre para "garantizar la soberanía de la nación". "Realizaremos operaciones para el mantenimiento del orden interno y aseguraremos todos los objetivos estratégicos que garantizan la vitalidad de nuestro estado", dijo un vocero de la FANB.

El ejercicio Independencia 200 también ha llevado a cabo en otras regiones del país, entre ellas Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Zulia, Carabobo, Aragua, Falcón, Miranda, Caracas y La Guaira, como parte del despliegue nacional ordenado por el Ejecutivo.