Golpe al talento extranjero: EE. UU. impone pago obligatorio para la entrada de trabajadores calificados

Caracas / Foto: Archivo.- El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes una medida sin precedentes que encarece drásticamente el programa de visas H-1B, destinadas a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas.

Según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en un comunicado, todas las nuevas solicitudes de visa H-1B presentadas a partir del 21 de septiembre de 2025 deberán incluir un pago adicional de 100,000 dólares como requisito obligatorio para ser consideradas elegibles.

Las peticiones presentadas sin el comprobante del pago o sin una exención oficial otorgada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, serán automáticamente denegadas.

Esta tarifa especial, descrita por la administración como “un primer paso hacia la reforma del programa H-1B”, busca —según la Casa Blanca— "priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses y reducir la dependencia de mano de obra extranjera en sectores tecnológicos y científicos".

El programa H-1B, que anualmente permite a empresas estadounidenses contratar a miles de profesionales extranjeros altamente calificados, ha sido objeto de debate durante años por presuntas distorsiones en el mercado laboral.

Esta nueva disposición se suma a una serie de restricciones migratorias impulsadas en los últimos meses. El 4 de junio de 2025, el presidente Donald Trump firmó una proclamación que prohíbe o limita la entrada de ciudadanos de varios países, incluidos los venezolanos, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional.

En aquel documento, la administración impuso una suspensión del ingreso a Estados Unidos de ciudadanos venezolanos con visas de turismo y negocios (B-1, B-2, B-1/B-2) y de estudiantes (F, M y J), alegando la falta de cooperación del gobierno venezolano en materia de verificación documental y repatriaciones.

Con las nuevas reglas anunciadas en septiembre, el Ejecutivo endurece aún más su política migratoria hacia los profesionales extranjeros, en especial los procedentes de países con restricciones previas.

El USCIS instó a los solicitantes y a las empresas interesadas a consultar los detalles del proceso y las excepciones en la página oficial de Ocupaciones Especializadas del Departamento de Seguridad Nacional.







