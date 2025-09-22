González Urrutia: "El mundo sabe la verdad y Venezuela será libre”

Caracas/Foto: EFE.- El dirigente político opositor Edmundo González Urrutia aseguró este lunes que el “mundo entero conoce la verdad” sobre lo que sucede en Venezuela y reiteró que el país “será libre”.

En un mensaje publicado en Instagram, junto a María Corina Machado y dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas, González Urrutia destacó que Venezuela “atraviesa una coyuntura crítica y decisiva”.

“Tras décadas de luchas cívicas para recuperar la libertad y la democracia, el pueblo venezolano está hoy muy cerca de alcanzar sus objetivos. Por eso, ahora, cuando se precipitan los acontecimientos, nuestra responsabilidad como líderes populares y legítimamente electos es informar a las naciones que integran esta asamblea sobre la verdad de los hechos que acontecen en nuestro país”, expresó.

El dirigente, quien se encuentra exiliado en España desde septiembre del año pasado, aseguró que la oposición venezolana ha seguido un camino “impecablemente democrático y pacífico” y acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de negarse “a entregar el poder”.

“Con nuestro voto, los venezolanos demostramos que estamos unidos en un mismo objetivo: recuperar nuestra democracia, lograr seguridad, prosperidad y vivir en libertad”, sostuvo.

A juicio del opositor, “al pueblo de Venezuela, enfrentado como está al peligro de disolverse como nación, no le queda otra opción que forzar la salida de dicho régimen y restablecer el mandato popular y soberano”.

“La violencia criminal solo podrá ser neutralizada en la medida en que los demócratas venezolanos y nuestros aliados seamos capaces de vencer la máxima fuerza. En Venezuela, la fuerza de la soberanía popular debe prevalecer sobre la violencia del autoritarismo”.

Consideró que la reciente designación del denominado “Cartel de los Soles” como “organización terrorista” por parte de Estados Unidos y otros gobiernos de la región “responde acertadamente a la naturaleza del problema”.

En este sentido, afirmó que la presencia militar de EE. UU. en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, “constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura” que, según él, “aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular” en la nación.

Por su parte, Machado indicó que la solución a la situación venezolana se centra en “restablecer la soberanía popular ejercida con toda claridad el 28 de julio de 2024”, fecha en la que la oposición sostiene que González Urrutia resultó ganador.

“Nuestro llamado a la comunidad internacional es claro y demanda el respeto y respaldo a la soberanía popular en Venezuela”, dijo Machado. También abogó por el “desmantelamiento” del Gobierno de Maduro y “el procesamiento judicial” de quienes, afirma, “violentan” las leyes y los derechos humanos.

“Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía, libertad y democracia. Estamos listos para asumir las riendas de un nuevo gobierno y liberar las enormes oportunidades que alberga una Venezuela libre. Hemos preparado todo para ellos y, cuando suceda, la seguridad del hemisferio, su estabilidad y sus cadenas de suministro energético se beneficiarán de inmediato”, expuso.

“Venezuela avanzará de manera ordenada y pacífica en la transición democrática, se transformará en un gran aliado de la justicia y la paz y veremos regresar a millones de venezolanos a casa. Cuentan ustedes con el bravo pueblo de Venezuela para lograr esta gesta histórica y nosotros contamos con ustedes”, sentenció.

Las declaraciones de ambos dirigentes se producen horas después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentara ante el Consejo de Derechos Humanos un extenso informe en el que concluye que en Venezuela "se han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad", tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El documento examina los hechos ocurridos entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 y asegura que se ha llevado a cabo un “plan de aniquilamiento contra personas opositoras o percibidas como tales”, traducido en "detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y asesinatos".

La Misión afirma que existen “motivos razonables para creer que al menos 30 personas perdieron la vida: 25 durante las protestas y cinco bajo custodia del Estado". Además, destaca que otras tres "murieron tras ser excarceladas debido al deterioro de su salud en prisión".

El informe describe un "patrón de muertes en manifestaciones, ejecuciones extrajudiciales, uso letal de la fuerza y fallecimientos en centros de detención".

Detenciones

Según la Misión, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se registraron 200 nuevas detenciones, de las cuales 155 correspondieron a hombres y 45 a mujeres.

Enero de 2025, en torno a la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro, afirman que fueron arrestadas al menos 84 personas, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos y adolescentes.

Mayo de 2025, en el contexto de las elecciones regionales y parlamentarias, con 42 detenciones adicionales.

En total, desde julio de 2024 hasta agosto de 2025, documentaron 84 extranjeros detenidos, acusados de “terrorismo” o “subversión”, además de 220 niños, niñas y adolescentes (NNA) arrestados tras las protestas electorales.

La ONU advierte que las detenciones se hicieron con "irrupciones en viviendas, hombres encapuchados sin identificación, uso excesivo de armas largas, arrestos sin orden judicial y traslados en vehículos sin placas". En algunos casos, denuncian que "las autoridades llegaron a justificar la detención como una orden presidencial”.

Asimismo, denuncia el "uso sistemático del aislamiento y la incomunicación contra detenidos políticos". Documentaron "golpizas, amenazas, tratos crueles, condiciones inhumanas de reclusión y privaciones prolongadas de contacto con familiares y abogados".

Además, indican que "las audiencias judiciales se llevaron a cabo en centros de detención, de forma telemática o en horarios nocturnos, lo que eliminó garantías mínimas de publicidad y convirtió los procesos en juicios secretos".

La "violencia sexual" es otro de los mecanismos descritos en el documento. "Mujeres, niñas y adolescentes privadas de libertad fueron sometidas a desnudez forzada, tocamientos, prostitución forzada y sexo transaccional coercitivo", describe el documento.

La Misión resalta que este "patrón no es aislado", sino que forma parte de una "política de Estado dirigida a castigar y silenciar a la disidencia".

El informe dedica un apartado especial a los niños, niñas y adolescentes detenidos durante las protestas de 2024 y los actos vinculados a la toma de posesión presidencial en enero de 2025.

En muchos de esos casos, denuncian que "se violó el debido proceso y el principio del interés superior del niño. Algunos adolescentes fueron arrestados de manera violenta en sus casas, incomunicados y sometidos a audiencias judiciales nocturnas, sin acceso adecuado a defensa legal".