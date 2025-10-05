Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth

Caracas/Foto: Archivo.- Google compartió este domingo dos importantes evoluciones impulsadas por su modelo de inteligencia artificial más avanzado, Gemini, marcando una nueva etapa en el ecosistema del hogar inteligente y las soluciones geoespaciales profesionales.

La empresa estadounidense presentó una renovación integral de su plataforma para el hogar, introduciendo dispositivos y una aplicación totalmente rediseñada, todos potenciados por la IA.

La compañía anunció la llegada del altavoz Gemini for Home y una nueva generación de cámaras y timbres Nest. Estas innovaciones están diseñadas para permitir una interacción más natural y colaborativa con pantallas, altavoces y el resto de dispositivos inteligentes del hogar.

Como parte de esta evolución, se presentó la aplicación Google Home rediseñada, que busca ser el punto unificado, rápido y confiable para la administración del hogar.

Además, lanzó Home Premium, una nueva suscripción para toda la casa que reemplaza a Nest Aware y desbloquea capacidades avanzadas de IA para todos los dispositivos compatibles.

Google Earth Pro: IA geoespacial avanzada para profesionales

Google también está reorientando su experiencia de cartografía, Google Earth, hacia el sector profesional con el lanzamiento de nuevos planes y capacidades ampliadas de Gemini. Estos servicios están dirigidos a planificadores, diseñadores, arquitectos y tomadores de decisiones que buscan crear ciudades y ecosistemas más resilientes.

Los nuevos planes profesionales ahora estarán integrados en la familia Google Maps Platform.

Los usuarios ahora podrán tener acceso a capas de datos impulsadas por IA, acceso a conjuntos de datos exclusivos de Google y generados por IA, como la densidad de estaciones de carga de vehículos eléctricos, curvas de nivel, cobertura del dosel arbóreo y temperatura de la superficie terrestre (disponibles inicialmente solo en EE. UU.).

De igual manera, tendrán análisis escalables, permitiendo hasta 1.000 diseños de edificios y sistemas solares al mes en terrenos de hasta 40 hectáreas, ideal para desarrollo inmobiliario y planificación urbana.

Gemini permitirá también acceder a información detallada directamente desde las imágenes de Street View sobre activos de infraestructura en el mundo real, incluyendo bocas de incendio, señales de tránsito, desagües pluviales y postes de servicios públicos. Con estas herramientas, Google busca transformar la manera en que los profesionales abordan la planificación y el diseño de proyectos complejos.

