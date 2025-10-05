Tecnología
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
La compañía anunció la llegada del altavoz Gemini for Home y una nueva generación de cámaras y timbres Nest
Caracas/Foto: Archivo.- Google compartió este domingo dos importantes evoluciones impulsadas por su modelo de inteligencia artificial más avanzado, Gemini, marcando una nueva etapa en el ecosistema del hogar inteligente y las soluciones geoespaciales profesionales.
Lea también: “Los días están contados”: El mensaje publicado por una funcionaria del FBI sobre despliegue en el Caribe
La empresa estadounidense presentó una renovación integral de su plataforma para el hogar, introduciendo dispositivos y una aplicación totalmente rediseñada, todos potenciados por la IA.
La compañía anunció la llegada del altavoz Gemini for Home y una nueva generación de cámaras y timbres Nest. Estas innovaciones están diseñadas para permitir una interacción más natural y colaborativa con pantallas, altavoces y el resto de dispositivos inteligentes del hogar.
Como parte de esta evolución, se presentó la aplicación Google Home rediseñada, que busca ser el punto unificado, rápido y confiable para la administración del hogar.
Además, lanzó Home Premium, una nueva suscripción para toda la casa que reemplaza a Nest Aware y desbloquea capacidades avanzadas de IA para todos los dispositivos compatibles.
Google Earth Pro: IA geoespacial avanzada para profesionales
Google también está reorientando su experiencia de cartografía, Google Earth, hacia el sector profesional con el lanzamiento de nuevos planes y capacidades ampliadas de Gemini. Estos servicios están dirigidos a planificadores, diseñadores, arquitectos y tomadores de decisiones que buscan crear ciudades y ecosistemas más resilientes.
Los nuevos planes profesionales ahora estarán integrados en la familia Google Maps Platform.
Los usuarios ahora podrán tener acceso a capas de datos impulsadas por IA, acceso a conjuntos de datos exclusivos de Google y generados por IA, como la densidad de estaciones de carga de vehículos eléctricos, curvas de nivel, cobertura del dosel arbóreo y temperatura de la superficie terrestre (disponibles inicialmente solo en EE. UU.).
De igual manera, tendrán análisis escalables, permitiendo hasta 1.000 diseños de edificios y sistemas solares al mes en terrenos de hasta 40 hectáreas, ideal para desarrollo inmobiliario y planificación urbana.
Gemini permitirá también acceder a información detallada directamente desde las imágenes de Street View sobre activos de infraestructura en el mundo real, incluyendo bocas de incendio, señales de tránsito, desagües pluviales y postes de servicios públicos. Con estas herramientas, Google busca transformar la manera en que los profesionales abordan la planificación y el diseño de proyectos complejos.
Welcome to the Gemini era of Google Home, powered by our most capable AI yet. Today we’re introducing:
✨ The next generation of Gemini-powered Nest Cams and Doorbell — and the new Google Home Speaker
✨ Gemini for Home, so you can talk and collaborate more naturally with your… pic.twitter.com/6DBV7PbJNx— Google (@Google) October 1, 2025
Guyana recibirá asistencia tecnológica y radares de vigilancia de Francia ante tensiones en el Caribe
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
Autoridades mexicanas capturan a tres venezolanos “miembros” del "Tren de Aragua"
Maduro solicita apoyo especial del papa León XIV para consolidar la paz en Venezuela
César Miguel Rondón cuestiona defensa de los venezolanos afectados por la suspensión del TPS
Activistas de la flotilla de Gaza denuncian malos tratos durante su detención en Israel
Juez bloquea temporalmente el despliegue de tropas de la administración Trump en Portland, Oregón
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
El oscuro currículum del hombre que regañó a los altos mandos militares de Estados Unidos
Ridery emitirá papeles comerciales por un millón de dólares liquidables en bolívares
Planeó agresión contra su madre, pero terminó en femicidio: detenida adolescente en Apure
Reportan la muerte del exdiputado de la AN electa en 2015, Luis Stefanelli
Ranking de la Bolsa en septiembre: Grupo Químico fue la acción con mayor rendimiento
"Doña Florinda está de moda": Alba Roversi no le teme a críticas por su peinado ochentero (Video)
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Reportan accidente de helicóptero militar en Aragua: habría al menos dos fallecidos
-
País2 días.
Padrino López confirma dos militares muertos en accidente aéreo en Aragua y anuncia investigación
-
Mundo2 días.
EE. UU. anunció "ataque letal" contra embarcación frente a las costas venezolanas: cuatro "terroristas" murieron
-
País2 días.
Juicio entre Laidy Gómez y Freddy Bernal se resolvió con una disculpa pública de la exgobernadora
-
Vitrina1 día.
El Top 10 de Netflix: estas son las producciones más vistas en Venezuela
-
País2 días.
Maduro reitera que "jamás reconocerá" laudo que otorgó el Esequibo a Guayana
-
Vitrina2 días.
Sean "Diddy" Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por prostitución
-
País2 días.
Llegan a Venezuela 313 migrantes, entre ellos 10 niños, en vuelo procedente de EE. UU.