Tecnología
Google impulsará la IA con la reactivación de una planta nuclear en Iowa
Según la compañía, reiniciar una planta que alguna vez estuvo en pleno funcionamiento es el "camino más rápido" para "desbloquear energía nuclear a gran escala para satisfacer el crecimiento de la IA a corto plazo"
Caracas/Foto: NextEra Energy.- Google anunció el lunes que, en colaboración con NextEra Energy, reactivarán una planta nuclear ubicada en Iowa, EE. UU., con el fin de impulsar la inteligencia artificial (IA).
En un comunicado, el gigante tecnológico precisó que se trata de Duane Arnold, la cual espera que esté en funcionamiento nuevamente para inicios del año 2029.
"La planta proporcionará más de 600 MW de energía nuclear limpia, segura y 'siempre activa' a la red regional. Esto respaldará nuestra creciente infraestructura de nube e inteligencia artificial en Iowa y traerá miles de empleos y beneficios económicos sustanciales al estado. A través de este acuerdo, estamos permitiendo la inversión para reiniciar la planta y cubrir los costos de producción de energía de Duane Arnold", expresó Google en la misiva.
"Esto se basa en otras formas en las que estamos trabajando para permitir rápidamente el acceso a soluciones energéticas confiables, asequibles y escalables, desde el avance de la nueva generación limpia hasta hacer que nuestra demanda sea más flexible e implementar tecnología de transmisión de próxima generación", remarcó.
A finales de mayo, Google anunció una nueva inversión de 7 mil millones de dólares adicionales en Iowa para los próximos dos años en materia de infraestructura de nube e inteligencia artificial, así como en programas ampliados de desarrollo de la fuerza laboral, aumentando significativamente el ritmo de inversiones que la compañía ha realizado en el estado desde 2007.
"Las inversiones posicionan a EE. UU. para continuar liderando el mundo en IA, lo que desbloquea oportunidades económicas sustanciales", puntualizó.
