Tecnología
Google permitirá recuperar cuentas bloqueadas con la ayuda de amigos y familiares
Esta función ya está disponible para cuentas personales de Google que cumplan con los requisitos de seguridad de la empresa
Caracas/Foto: Archivo.- La compañía Google introdujo una nueva herramienta para la recuperación de cuentas bloqueadas, con el fin de hacer más sencillo este proceso, por lo que ahora los usuarios podrán recurrir a contactos de confianza como amigos y familiares para llevar a cabo este proceso.
Lea también: X anuncia que los enlaces se abrirán de forma diferente en los celulares: así se verán
En un comunicado, el gigante tecnológico indicó: "Cuando te comuniques con uno de tus contactos de recuperación para pedir ayuda, compartirás un código con la persona. Recibirán un correo electrónico o una notificación y podrán confirmar que realmente eres tú verificando ese código".
En ese sentido, señaló que los contactos de recuperación no tendrán acceso directo a la cuenta y tampoco a la información personal del usuario. Google aclara que solo fungirán como intermediarios de verificación.
Esta función ya está disponible para cuentas personales de Google que cumplan con los requisitos de seguridad de la empresa.
De acuerdo con lo que dice Google, esta nueva herramienta es "una forma sencilla y segura de recurrir a personas de confianza cuando no hay otras opciones de recuperación disponibles".
"Debido a que tu cuenta de Google es fundamental para tu experiencia en Google, desde el almacenamiento de información personal hasta la personalización de tus servicios, queremos asegurarnos de que siempre puedas acceder a ella, incluso cuando no tengas tu dispositivo o contraseña habituales", apuntó.
Otra función
Por otro lado, también presentó 'Iniciar sesión con número de teléfono móvil', función de Android que identifica automáticamente las cuentas mediante un número de teléfono vinculado.
En el caso de esta herramienta, busca simplificar el proceso de verificación en nuevos dispositivos. Además, se diseñó pensando en quienes necesitan recuperar su cuenta tras perder el acceso a su teléfono anterior.
A diferencia del inicio de sesión tradicional, esta no requiere contraseña, sino que solicita el código de bloqueo de pantalla del dispositivo anterior como método de autenticación.
Quiere destronar a Google Chrome: OpenAI lanza ChatGPT Atlas, su buscador web con IA
Jóvenes venezolanos suben al podio en competencia internacional de robótica en Panamá
María Gabriela de Faría y Edgar Ramírez, entre los latinos que lideran la nueva generación de Hollywood, según Vogue
Exfuncionario estadounidense dice que el Hezbollah "utiliza Venezuela para tráfico de drogas"
ELN niega vínculos con el narcotráfico tras ataque de EE. UU. en el Caribe
Google permitirá recuperar cuentas bloqueadas con la ayuda de amigos y familiares
Carmelina Nuzzo: la futura diseñadora que lucha contra el cáncer necesita nuestra ayuda
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”
Tendencias
-
País2 días.
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”
-
Mundo2 días.
Orgullo venezolano: a sus 94 años, María Teresa Párima recibe el mayor honor mundial de la enfermería
-
La Lupa2 días.
El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia
-
Sucesos2 días.
Autoridades ya han recuperado 12 cuerpos tras inundación en una mina de El Callao
-
Economía2 días.
Petrobras obtiene licencia para perforar pozo exploratorio en aguas profundas del Amazonas
-
Tecnología2 días.
Falla mundial en Amazon Web Services afectó a Snapchat, PlayStation y otros servicios en línea
-
Sucesos2 días.
Conductor de autobús provocó la muerte de una persona en Lara: será imputado por el MP
-
Vitrina2 días.
Hija de Michael Jackson inicia batalla legal contra los encargados del patrimonio del 'Rey del Pop'