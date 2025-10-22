Google permitirá recuperar cuentas bloqueadas con la ayuda de amigos y familiares

Caracas/Foto: Archivo.- La compañía Google introdujo una nueva herramienta para la recuperación de cuentas bloqueadas, con el fin de hacer más sencillo este proceso, por lo que ahora los usuarios podrán recurrir a contactos de confianza como amigos y familiares para llevar a cabo este proceso.

En un comunicado, el gigante tecnológico indicó: "Cuando te comuniques con uno de tus contactos de recuperación para pedir ayuda, compartirás un código con la persona. Recibirán un correo electrónico o una notificación y podrán confirmar que realmente eres tú verificando ese código".

En ese sentido, señaló que los contactos de recuperación no tendrán acceso directo a la cuenta y tampoco a la información personal del usuario. Google aclara que solo fungirán como intermediarios de verificación.

Esta función ya está disponible para cuentas personales de Google que cumplan con los requisitos de seguridad de la empresa.

De acuerdo con lo que dice Google, esta nueva herramienta es "una forma sencilla y segura de recurrir a personas de confianza cuando no hay otras opciones de recuperación disponibles".

"Debido a que tu cuenta de Google es fundamental para tu experiencia en Google, desde el almacenamiento de información personal hasta la personalización de tus servicios, queremos asegurarnos de que siempre puedas acceder a ella, incluso cuando no tengas tu dispositivo o contraseña habituales", apuntó.

Otra función

Por otro lado, también presentó 'Iniciar sesión con número de teléfono móvil', función de Android que identifica automáticamente las cuentas mediante un número de teléfono vinculado.

En el caso de esta herramienta, busca simplificar el proceso de verificación en nuevos dispositivos. Además, se diseñó pensando en quienes necesitan recuperar su cuenta tras perder el acceso a su teléfono anterior.

A diferencia del inicio de sesión tradicional, esta no requiere contraseña, sino que solicita el código de bloqueo de pantalla del dispositivo anterior como método de autenticación.







