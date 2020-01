“Goyo” Noriega solicitó antejuicio de mérito contra el diputado Alfonso Marquina por “difamación”

Caracas/Foto portada: Cortesía.- El autojuramentado vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Noriega, interpuso este miércoles un recurso legal ante la Fiscalía para solicitar un antejuicio de mérito en contra del parlamentario opositor, Alfonso Marquina, por haber incurrido en “difamación” tras la difusión de un audio que lo vincula en un supuesto caso de corrupción.

“Niego, rechazo y contradigo absoluta y contundentemente que haya sostenido esa conversación que él dice que tuvimos, este burdo, deplorable, repudiable, irresponsable y bochornoso montaje, solo busca desprestigiar mi actividad pública e intenta enlodar el triunfo en la directiva de la asamblea nacional, de lo que hemos denominado la rebelión de las regiones”, dijo Noriega refiriéndose a la conversación en la cual presuntamente ofreció un soborno a Marquina para que dejará de respaldar a Juan Guaidó el pasado 5 de enero cuando se conformó la junta directiva de la AN.











Noriega acotó que con estas acciones, la “cúpula” del G4 (Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática) busca desviar la atención ante las denuncias de corrupción de estas organizaciones políticas y de Guaidó, con los recursos entregados por Estados Unidos y otras naciones para atender la emergencia humanitaria que vive el país.

El parlamentario rescató el valor de lo ocurrido el 5 de enero, reiterando que el resultado de la elección, es la consecuencia de un distanciamiento de las organizaciones políticas de oposición con la dirigencia intermedia y de base, desestimando así, las denuncias de sobornos y compra de votos para dicha conformación de la nueva junta directiva.

“Jamás me he inclinado a la acción política por alguna preventa, por cuestiones financieras, eso es una bajeza, yo siempre he sido un luchador social”, expresó.











Oposición denunció la “Operación Alacrán”

Marquina presentó el pasado viernes evidencias en las cuales Noriega intentaba presuntamente sobornarlo para cambiar su voluntad política el pasado 5 de enero cuando designarían la nueva junta directiva del Parlamento.

A través de YouTube se publicó un audio en el que se comprobaría cómo Noriega, autojuramentado segundo vicepresidente de la AN, intenta ofrecer una coima a Marquina de 700 mil dólares, a cambio de su apoyo a Luis Parra.

“Entonces la cuestión económica inicial fue 700 mil dólares, hay una propuesta difusa que habían hablado de un millón de dólares, yo le propuse a ellos 1 millón 200 mil, finamente vinieron con una propuesta de 500 y yo le dije que eso no, no lo íbamos a aceptar, entonces llegamos a punto ahí, un intermedio de 700 mil dólares y aun así es plata, y con una entrega inicial de 150 mil dólares (sic)”, se logra escuchar en el material.

