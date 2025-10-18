Greeicy rompe el silencio tras la detención de su padre por presunta tortura y secuestro

Caracas/Foto: Archivo.- La cantante colombiana, Greeicy Rendón, rompió el silencio después de varios días de la detención de su padre por los presuntos delitos de tortura y secuestro, en un mensaje de reflexión donde manifestó en confiar en que "la verdad" se imponga.

"Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano, vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro", expresó la intérprete en una publicación en Instagram, que acompañó con un video de los distintos momentos que ha compartido junto a su padre.

En ese sentido, precisó que a ella le enseñaron a siempre ser justa con las personas que le rodean. También a hacer siempre "las cosas de la manera bonita, de la manera correcta".

"Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto, siento respeto, admiración y un amor profundo. Amor real por los seres que son, que me hacen pensar que en este mundo sí existe la gente bonita, la gente valiosa", acuñó.

A continuación, Greeicy reconoció que duele cuando tocan lo que "más amas" y más aún cuando sabes "lo maravillosos que son como seres humanos". "Y sé que la palabra 'maravillosos' es grande, pero es que a ellos se les queda pequeña", subrayó.

"Tiempo al tiempo, espacio a la verdad. Y aunque sufra el corazón… siempre con la frente en alto, porque la conciencia nos enseñó que si está limpia, bien se descansa", finalizó.

Contexto del caso

Luis Alberto Rendón, padre de la famosa cantante colombiana Greeicy, fue detenido el domingo pasado por la Fiscalía General del vecino país, motivado a que se le acusa de secuestro y tortura.

La información comenzó a correr como pólvora el lunes. Según el medio colombiano Pulzo, los hechos están vinculados con la agresión a dos personas que presuntamente participaron en un robo millonario en una finca de la intérprete en mayo de 2023.

En la propiedad, ubicada en Antioquia, se perdieron joyas, bienes valorados y una suma de aproximadamente 1.700 millones de pesos (432.990 dólares), guardados en una caja fuerte. En aquel entonces, Greeicy y su pareja Mike Bahía estaban en el exterior asistiendo a los Premios Billboard.

Tras estar al tanto del asalto, la pareja contrató a una empresa privada de seguridad con el fin de investigar los sucesos. En medio de una violenta serie de hechos, a dos sujetos los retuvieron ilegalmente y los sometieron a agresiones físicas y amenazas, buscando, supuestamente, una confesión sobre el paradero de las pertenencias robadas.

Los sospechosos eran dos trabajadores, a quienes contrataron para limpiar una piscina, que luego denunciaron a los presuntos responsables del secuestro, pero no ayudaron a esclarecer el robo a Greeicy.

Luego, ocurrió un giro inesperado, tras revelarse que el padre de la artista estuvo relacionado con el secuestro y tortura de los trabajadores.

Las audiencias preliminares siguen en proceso y la Fiscalía General ya presentó materiales para vincular a Luis Alberto Rendón en los delitos de secuestro y tortura agravada, los cuales el hombre ya ha rechazado. En caso de que lo encuentren culpable de ambos cargos, podría enfrentar hasta 30 años de prisión.







