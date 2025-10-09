Mundo
Greta Thunberg ahora dice que fue "torturada" por israelíes
Durante una conferencia de prensa en Estocolmo, la joven activista señaló que el ejército israelí los "secuestró" y "torturó"
Caracas/Foto: Reuters.- La activista sueca, Greta Thunberg, aseguró el pasado martes que ella y otros detenidos de la flotilla Global Sumud fueron víctimas de torturas de parte de las fuerzas de Israel mientras estuvieron recluidos.
Lea también: NYT: "EE. UU. ignora la mediación de Catar y avanza en planes militares contra el gobierno de Maduro"
Durante una conferencia de prensa en Estocolmo, recogida por Reuters, la joven señaló que el ejército israelí los "secuestró" y "torturó". Sin embargo, Thunberg optó por no dar mayores detalles.
También mencionó que no recibió agua potable y que a otros detenidos los privaron de medicamentos importantes. "Personalmente, no quiero compartir a lo que fui sometida porque no quiero que aparezca en los titulares y 'Greta ha sido torturada', porque esa no es la historia aquí", dijo.
Aun así, señaló que lo que presuntamente sufrieron no se compara con lo que padece la gente en la Franja de Gaza.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters, pero el lunes, rechazó las acusaciones previas de maltrato.
"A todos los detenidos… se les dio acceso a agua, alimentos y baños; no se les negó el acceso a un abogado, y todos sus derechos legales fueron plenamente defendidos", dijo un portavoz.
Deportada por Israel
El mismo lunes, el Gobierno de Israel deportó a Thunberg, junto a otros 170 activistas pertenecientes a la flotilla Global Sumud, quienes intentaban llegar a la Franja de Gaza.
"171 participantes de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg, han sido deportados a Grecia y Eslovaquia. Estos héroes defendieron a Gaza, y el mundo los observa", expresó el movimiento en sus redes sociales.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel también confirmó la expulsión de Thunberg y los activistas, los cuales tachó de "provocadores".
"Los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos", resalta en el mensaje.
La interceptación de la flotilla provocó manifestaciones a gran escala en ciudades de todo el mundo. Además de Greta Thunberg, también se expulsó al nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, y varios legisladores europeos.
Desalojan a más de 160 personas en El Hatillo por rotura de tubería matriz que afectó a 30 viviendas
"No sé si la encuentre al volver": La despedida de Camila Canabal tras visitar a su abuela en Uruguay
Papa León XIV y monseñor Biord revisaron avances de la canonización de Hernández y Rendiles
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.106,64 puntos este 9 de octubre
En medio de las operaciones en el Caribe: Trump dice que el transporte de drogas “está bajando”
Serie de Harry Potter: filtran primeras imágenes de John Lithgow como Albus Dumbledore
Gaza retira 23 mil toneladas de escombros mientras Israel ofrece ayuda de por vida a los secuestrados
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos
Con monto equivalente a 48,27 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
OMC prevé un crecimiento de 2,4% en el comercio mundial de bienes para 2025 y apenas 0,5% para 2026
Es hora de hacer política: no hay otra opción
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
Tendencias
-
La Lupa1 día.
Es hora de hacer política: no hay otra opción
-
País1 día.
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
-
País1 día.
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
-
Economía2 días.
Sistema Patria deposita otro bono: sepa el monto y a quiénes va dirigido
-
Sucesos1 día.
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
-
Economía1 día.
El dinero no se puede ocultar: esta es la fortuna de Ronaldo calculada por Bloomberg
-
La Lupa1 día.
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
-
Sucesos1 día.
Mató a un hombre en Lara tras conducir a toda velocidad y se dio a la fuga: MP ordena su captura