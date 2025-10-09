Greta Thunberg ahora dice que fue "torturada" por israelíes

Caracas/Foto: Reuters.- La activista sueca, Greta Thunberg, aseguró el pasado martes que ella y otros detenidos de la flotilla Global Sumud fueron víctimas de torturas de parte de las fuerzas de Israel mientras estuvieron recluidos.

Durante una conferencia de prensa en Estocolmo, recogida por Reuters, la joven señaló que el ejército israelí los "secuestró" y "torturó". Sin embargo, Thunberg optó por no dar mayores detalles.

También mencionó que no recibió agua potable y que a otros detenidos los privaron de medicamentos importantes. "Personalmente, no quiero compartir a lo que fui sometida porque no quiero que aparezca en los titulares y 'Greta ha sido torturada', porque esa no es la historia aquí", dijo.

Aun así, señaló que lo que presuntamente sufrieron no se compara con lo que padece la gente en la Franja de Gaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters, pero el lunes, rechazó las acusaciones previas de maltrato.

"A todos los detenidos… se les dio acceso a agua, alimentos y baños; no se les negó el acceso a un abogado, y todos sus derechos legales fueron plenamente defendidos", dijo un portavoz.

Deportada por Israel

El mismo lunes, el Gobierno de Israel deportó a Thunberg, junto a otros 170 activistas pertenecientes a la flotilla Global Sumud, quienes intentaban llegar a la Franja de Gaza.

"171 participantes de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg, han sido deportados a Grecia y Eslovaquia. Estos héroes defendieron a Gaza, y el mundo los observa", expresó el movimiento en sus redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel también confirmó la expulsión de Thunberg y los activistas, los cuales tachó de "provocadores".

"Los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos", resalta en el mensaje.

La interceptación de la flotilla provocó manifestaciones a gran escala en ciudades de todo el mundo. Además de Greta Thunberg, también se expulsó al nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, y varios legisladores europeos.







