Caracas/ Foto: @MRE_Bolivia. El Grupo de Lima realizó este jueves en Ottawa, Canadá, su primera reunión con la incorporación de Bolivia y Haití, con el objetivo de crear un plan de trabajo para ejercer mayor presión sobre el régimen venezolano. A el encuentro asistieron los 15 miembros actuales del grupo, así como dos países observadores: República Dominicana y Ecuador. El canciller peruano, Gustavo Meza-Cuadra, reiteró que la agrupación de países considera a Nicolás Maduro como ilegítimo y pidió la realización de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela con un renovado Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Mantenemos el apoyo que hemos dado a la única institución democráticamente electa en el país, representada por la Asamblea Nacional y su presidente. En este empeño, buscamos hacer de esta visión, una compartida por la comunidad internacional. Para superar esta crisis es necesaria la realización de unas elecciones incluyentes, libres y transparentes, que cuenten con un mínimo de instituciones renovadas”, comentó durante su intervención el canciller peruano Gustavo Meza Cuadra.











Meza Cuadra aseguró que el Grupo de Lima se fortaleció en las últimas semana gracias a la adhesión de Bolivia y Haití, al igual que la de los países observadores: “Sus participaciones renuevan nuestro compromiso en nuestros esfuerzos para movilizar a toda la comunidad internacional en estos propósitos”.

Por su parte, el canciller de Canadá, Francois-Philippe Champagne, quien presidió el encuentro enfatizó en que la comunidad internacional no puede no actuar ante la crisis venezolana, debido a que no es normal que hayan salido del país casi cinco millones de personas. A su vez, acotó que los ciudadanos que permanecen en Venezuela requieren de ayuda.

“Como ya saben la crisis sigue profundizándose dado el colapso de la economía y la violación cotidiana de los Derechos Humanos de las personas. El mundo espera el liderazgo de cada uno de nosotros, por eso estamos aquí, tenemos que aunarnos para acabar con la tragedia humana que se está viviendo en Venezuela”, cerró Champagne.











