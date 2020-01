Guaidó firmó el Libro de Oro en el senado francés como presidente encargado

Caracas.- Juan Guaidó firmó este viernes el Libro de Oro en el Senado francés bajo el título de presidente encargado de Venezuela. “El reconocimiento que tenemos es producto de años de lucha, esfuerzo y sacrificio de muchos”, manifestó.

“Juntos escribamos la historia de un país que recuperó su libertad”, escribió el líder opositor a través de su cuenta oficial de Twitter.

El primer mandatario de Francia, Emmanuel Macron, durante la reunión que sostuvo con Guaidó ratificó su compromiso en apoyar unas elecciones “libres y transparentes” en Venezuela. “Respetamos la soberanía y la libertad del pueblo venezolano y estamos a su lado frente a la crisis humanitaria que están experimentando”, dijo a través de un tweet.

El líder venezolano estuvo el pasado lunes en Bogotá, Colombia, participando en la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, como parte de su Agenda Internacional 2020. Luego de eso, el martes, llegó a Londres, Inglaterra, y se reunió con el primer ministro del Reino Unido, Boris Jonhson.

También, llegó a Suiza para intervenir este 23 de enero como orador en el Foro Económico de Davos, donde pidió a los líderes mundiales no dejar a Venezuela por fuera en los planes que tienen para el futuro.

La France soutient l’organisation rapide d’une élection présidentielle libre et transparente. Nous respectons la souveraineté et la liberté du peuple vénézuélien et nous restons à ses côtés face à la crise humanitaire qu’il subit. https://t.co/QMdqtwxMDk

