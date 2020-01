Guaidó le ganó una batalla a Maduro y sesionó en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo

Caracas/ Foto: @Presidencia_VE.- El presidente reelecto de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, ingresó este martes por la puerta principal del Palacio Federal Legislativo cargado en hombros por diputados y miembros de Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ). En medio de bloqueos, agresiones, golpes y una “lluvia” de piedras propinadas por colectivo, los legisladores lograron dejar atrás los obstáculos para ingresar al hemiciclo y dar inicio a la juramentación de la nueva junta directiva. Posteriormente, los parlamentarios tomaron posesión de sus curules y procedieron a entonar el himno nacional antes de comenzar la sesión.

Una vez de haber ingresado a los jardines del Parlamento, Juan Guaidó, junto a diputados de VP, AD y PJ, se aproximaron hacia la entrada principal del hemiciclo para romper con el cintillo de seguridad que mantenía la GNB detrás de las puertas. El hecho quedó registrado en videos tomados por periodistas que se encontraban del otro lado, donde se pudo ver cómo fueron desplazados los efectivos de seguridad por la multitud que acompañaba al presidente.











Guaidó denunció que no todos los diputados pudieron acceder al Parlamento, ya que eran asediados y agredidos por distintos funcionarios del régimen: “Nos corresponde instalar el período ordinario. Gracias al diputado Williams Barrientos, que le rompieron la lista y visibilizó a la dictadura, de los tontos útiles que le sirvieron a la dictadura, vimos cómo uno de ellos salió corriendo porque no puede dar la cara. Aquí hay un solo país que está luchando por sus derechos. Publicaremos la lista como no ha hecho la dictadura todavía. Aún así somos mayoría. La agresión no va a vencer”, dijo como en su pronunciamiento previo a la juramentación.

Seguidamente, fue cortado el servicio eléctrico mientras se daba lectura al recuento de lo ocurrido el pasado 5 de enero, cuando se vieron obligados a hacer la elección de la nueva directiva del Parlamento en la sede de El Nacional, en Caracas.

Intervención de Ramos Allup

Al comenzar la reunión de diputados, tomó la palabra el parlamentario Henry Ramos Allup, quien fue enfático en afirmar que se estaba consumando el acto de elección, ya que con el ingreso al hemiciclo se perfeccionó e institucionalizó la nueva junta directiva.











“Lo lamento mucho por la minoría que pretendió elegir una supuesta junta directiva, y a esta altura no han podido levantar el acta. No existe elección sin votos y sin quorum. Hay una cosa muy significativa y es que antes de entrar al recinto nos pusieron varias alcabalas los miembros de la Policía Nacional junto a colectivos, pero no lo lograron porque aquí estamos”, comentó.

Ramos Allup, recalcó que Luis Parra y los diputados que lo acompañaron se “declararon autoelectos”, ya que saben el tamaño de la fechoría que hicieron.

“Siempre van a encontrar basura que comprar, pero el que compra basura sabe que está comprando basura, no está comprando oro, ni metales preciosos. Señores del régimen, no olviden la expresión, estoy seguro que los van a dejar a la deriva porque se convierte en una carga pesada mal oliente. Yo le diría a Nicolás Maduro que la locura de inventar una directiva, no logró su propósito, pero sí un milagro. Ahora hay cuatro países más que eran afectos del régimen que ya no los reconoce, que de ñapa se han sumado, que son: Argentina, México, Panamá y Uruguay“, aseguró.

Además, acotó que si continúan con sus “fechorías sesionaremos en otro lugar” y le recomendó al régimen que se “ahorren esfuerzos” ya que la Asamblea Nacional está constituida por los diputados que la conforman.

Guanipa destacó dignidad de parlamentarios

Por su parte, el diputado Juan Pablo Guanipa, quien fue juramentado como segundo vicepresidente del Parlamento, le dio importancia a la dignidad de la mayoría de parlamentarios que no se dejó corromper por el régimen.

“Ustedes merecen el aplauso de toda Venezuela, el momento histórico que estamos viviendo es sumamente complejo. Un grupo de delincuentes vinculados a intereses oscuros han asaltado el poder, generando en el país una situación inaceptable en la que es el venezolanos el que más sufre, y al ver que no logran consolidarse hacen todo lo posible para usurpar este Palacio Legislativo”, aseveró.

Guanipa, recordó que la persecución se inició cuando no reconocieron a los diputados de Amazonas, luego se profundizó con la persecución individual, allanamientos a la inmunidad parlamentaria y los intentos por comprar con dólares a diputados.

“Fuimos testigos presenciales, que aquí no hubo ninguna sesión, lo que hubo fue una farsa y un show que nos obligó a convocar la sesión en un lugar externo. Los diputados respondieron con hidalguía y llegamos a la sede del Palacio Legislativo. Cuando logramos entrar al hemiciclo salieron corriendo porque son unos cobardes. Algunas aquí oficialistas y otros sinverguenzas, todos son traidores de la patria”, expresó.

Asimismo, enfatizó en que Luis Parra no es militante del partido político Primero Justicia, ya que “violó todos los estatutos”.

“Acción Democrática es también un partido que está sembrado en el corazón de los venezolanos, y lo digo también en nombre de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo y de todos los movimientos políticos que nos acompañan. Primero Justicia no es Luis Parra: es Fernando Albán, es Juan Requesens, son los que están en el exilio, encabezados por Julio Borges y Tomás Guanipa. No hay forma que nos quiten un partido que está conformado por personas. No van a poder con nosotros”, añadió.

Por último, le hizo un reconocimiento especial a la Fracción 16 de Julio, al movimiento político Vente Venezuela y al partido político Alianza Bravo Pueblo, debido a que indicó que más allá de las diferencias, están apegados a la democracia.

Guaidó cerró la sesión convocando a una nueva sesión ordinaria para el próximo martes 14 de enero.

Comentarios

comentarios