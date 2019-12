Caracas/ Foto: @Presidencia_VE. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, intervino este miércoles durante la presentación de acuerdos del Plan País, de cara al 2020, y aseguró que la oposición venezolana endurecerá su posición y buscará más apoyo para “salir de la dictadura” de Nicolás Maduro.

“Entiendo el lenguaje diplomático pero la dictadura de Maduro ha negado todos los espacios para lograr una solución. Vamos a endurecer nuestra posición y buscar más apoyo (…) Hoy estamos ante una dictadura con ausencia de Estado. Hay un estado fallido, un estado que patrocina a terroristas. Nos enfrentamos a una dictadura que no provee nada a sus ciudadanos. Se siente hoy el dolor de los venezolanos porque se fueron de Venezuela refugiados, tenemos una gran responsabilidad en el 2020″, comentó.











Guaidó, aseguró que afrontarán el año entrante con una hoja de ruta para recuperar a Venezuela y hacer renacer a la República. Agregó que en la actualidad está amenazada la autonomía universitaria, pero que si bien están disolviendo la quinta república, el país está vivo gracias a los estudiantes, los sindicatos y el parlamento, que ha resistido el asedio del régimen.

“La gran diferencia es que si bien están disolviendo la quinta república, tenemos un plan y lo vamos a ejecutar. Es un sueño compartido, y con fuerzas incontenibles. Hay que dejar la soberbia y el resentimiento de lado, armonicemos la fuerza mayoritaria de toda Venezuela, es inevitable lo que va a suceder en el 2020, porque hemos resistido”, acotó el jefe de Estado.

Asimismo, el mandatario dijo que los “cínicos e indolentes hacen vender como una victoria que ellos están en el poder”, y por esa razón existe la sensación de que aún no han logrado los objetivos: “Hay miembros del equipo técnico que hoy están perseguidos, como Winston Cabas, el objetivo de la dictadura es aniquilarnos, acabar con la esperanza de Venezuela, y eso es a lo que nos hemos enfrentado una y otra vez”.











“Hay rumores de que el TSJ falso de Maikel Moreno continuará allanando inmunidades parlamentarias porque no pudieron comprar consciencias, ya ni siquiera lo justifican”, aseveró.

Llamado a los militares

Por otra parte, envió un nuevo mensaje a los funcionarios policiales y de la Fuerza Armada Nacional, a los cuales exhortó a dejar de respaldar a Nicolás Maduro.

“Ya en este punto, donde hay la actualización de un tercer informe de la ONU, no hay ninguna razón para que un funcionario continúe siendo cómplice de la dictadura. Cada venezolano debe tomar parte en lo que está pasando en Venezuela, los servidores públicos tienen que aceptar, tolerar y responder a las críticas. No es suficiente y no se pueden excusar de que es una orden, de que no sabían”,

El también presidente de de la Asamblea Nacional resaltó que no se puede ser indiferente ante la crisis venezolana e hizo un llamado a la comunidad internacional a actuar, debido a que en estos momentos el 90% del país está sobreviviendo.

“No nos va entrampar la dictadura en falsos dilemas. Para trampas con falsas elecciones sin reglas transparentes y un nuevo CNE, no nos prestamos, y por eso tenemos el Plan País, porque si hay victorias este año, y muchas, pero no es suficiente si no recuperamos a Venezuela, ese es el reto que tenemos, y tenemos con qué. Para mí es una hazaña ver todavía industrias trabajando, vaya mi admiración y respeto para las enfermeras, los educadores, los trabajadores del campo”, cerró Guaidó.

